Фермери наголосили, що їхнє прохання не стосуєится транзиту української сільгосппродукції через Румунію.

Румунські фермери звернулися до уряду з проханням в односторонньому порядку заборонити імпорт українського зерна та інших продуктів харчування після того, як Європейська комісія вирішила зняти обмеження.

"Якщо така країна, як Польща, яка рішуче і повністю підтримує Україну в боротьбі з російською агресією, прийняла таке одностороннє рішення після закінчення крайнього терміну 15 вересня, ми не розуміємо, чому Румунія не зробить те ж саме", – йдеться в повідомленні Асоціації сільського господарства і кооперації, яке цитує румунське видання Digi 24.

При цьому фермери наголосили, що їхнє прохання "жодним чином не впливає на транзит української сільгосппродукції через Румунію в інших напрямках, як це відбувається зараз".

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Імпорт українського зерна: позиція Румунії

Румунія є однією з п'яти східних країн ЄС разом з Болгарією, Угорщиною, Польщею і Словаччиною, в яких спостерігався сплеск імпорту українського зерна після російського вторгнення, що вплинуло на місцеві ринки і викликало протести фермерів. Своєю чергою, це призвело до запровадження Євросоюзом торгових обмежень до 15 вересня.

15 вересня Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про запровадження односторонніх заборон. Уряд Румунії заявив, що готовий розглянути український план експортного контролю для запобігання спотворення ринку зернових, перш ніж приймати рішення про те, як захистити румунських фермерів.

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