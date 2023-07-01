Вхідний флот наразі заблокований у територіальних водах Туреччини.

Росія зупинила реєстрацію суден у рамках Зернової ініціативи, через що вже 29 суден, що мають експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства, заблоковані у територіальних водах Туреччини. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки. 29 суден, які мають експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства переважно для 5 країн Азії та Африки, зокрема Китаю, Єгипту, Бангладешу, Туреччини, заблоковані Росією в територіальних водах Туреччини", - інформує міністерство.

Як зазначається, у червні з українських портів було експортовано лише 2 млн тонн. Ще 1 млн тонн продовольства або вантажиться, або вже частково завантажено на 13 суден — останні, які зареєстровані в Ініціативі.

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"Якщо не відновити реєстрацію суден, то Зернова угода буде повністю зупинена", - наголошують у Міністерстві.

За офіційними даними, за 11 місяців 45 країн отримали 32,5 млн тонн продовольства.

"Ще додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж Росії. Але і при цих показниках, за даними ООН, вдалось знизити світові ціни на продовольство на 22%. Це є прямим свідченням, що зернова угода потрібна світу. Ми підтримуємо заяву Спільного Координаційного центру, що всі сторони угоди негайно мають забезпечити доступ суден для експорту продовольства, бо це створює продовольчу небезпеку для всього світового ринку", - зазначається у повідомленні.

Українська сторона закликає партнерів по Угоді і всі країни цивілізованого світу відстоювати своє право на їжу. Україна зі свого боку також буде відстоювати право на вільне торговельне судноплавство, яке зафіксовано в міжнародних конвенціях.

Зернова ініціатива - останні новини

Як відомо, зернова ініціатива була продовжена на 60 днів 17 травня, водночас Росія продовжує перешкоджати експорту зерна, навмисно сповільнюючи перевірки і активно блокуючи деякі судна.

Зокрема на початку червня у британській розвідці зазначили, що інспектується тільки одне або два судна в день в порівнянні з шістьма-вісьмома восени 2022 року.

З російським вторгненням в Україну робота чорноморських портів була заблокована. Домовленість про відновлення експорту українського зерна через Чорне море (порти "Одеса", "Чорноморськ", "Південний") була досягнута минулого літа за сприяння Туреччини і ООН. Але РФ весь час повертається до погроз вийти з цієї угоди.

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