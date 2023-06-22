Мінінфраструктури говорить, що на цей випадок є план Б.

Із ймовірністю 99,9% Росія в липні вийде із "зернового договору". Про це написала в своєму Telegram посол МЗС України з особливих доручень Ольга Трофімцева.

На її думку, причинами цього рішення буде перемога Реджепа Ердогана на президентських виборах у Туреччині та добудова Росією терміналу для експорту аміаку, в результаті чого аміакопровід Тольяті-Одеса вже не буде таким важливим.

"Що будемо при цьому робити ми? Мінінфраструктури говорить, що є план Б. Я його не бачила. Але якщо мова про 20 млн грн, виділених на компенсацію збитків при пошкодженні суден, то це ні про що. І це не план", – підкреслила Трофімцева.

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Зерновий коридор - останні новини

Як повідомляв УНІАН, торік влітку за сприяння Туреччини і ООН був підписаний "зерновий договір" про відновлення експорту українського зерна через Чорне море, а саме через порти "Одеса", "Чорноморськ", "Південний".

З того часу Росія час від часу перешкоджає нормальній роботі "зернового коридору" і погрожує вийти з цієї домовленості.

На початку червня в Мінагрополітики повідомили, що мають запасний план на випадок, якщо Росія остаточно заблокує роботу зернового коридору. Йдеться про спеціальний страховий фонд для судновласників, які продовжать вивозити українське зерно.