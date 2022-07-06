За словами заступника міністра АПК, українські аграрії в цьому сезоні зберуть близько 50 млн тонн зернових.

В Україні вистачить пшениці нового врожаю для харчових потреб українців.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі інформаційного телемарафону.

"Цього року абсолютна більшість пшениці буде продовольчої якості, тобто буде достатньо зерна, яке можна використовувати для харчування людей", - зазначив Висоцький.

За його словами, українські аграрії в цьому сезоні зберуть близько 50 млн тонн зернових, цей показник вище, ніж середньостатистичний за останні 5 років.

"Мінімум 30 млн тонн нового врожаю потрібно буде експортувати. Оскільки останні місяці була логістика обмежена, то фермери зіштовхнулись з тим, що їхнє бажання реалізувати набагато більше, ніж є можливість купити і вивезти", - наголосив заступник міністра.

Проте, як зазначив Висоцький, зараз ситуація на ринку збуту зерна покращується - збільшуються обсяги експорту альтернативними шляхами, вирішується питання деблокування українських портів, а також Україна закуповує і облаштовує додаткові устаткування для зберігання нового врожаю.

"Ці всі заходи мають допомогти вирівнювати цінову ситуацію. І ми би все-таки просили аграріїв не продавати (врожай - УНІАН) одразу, поки є певні складнощі і спекулятивний момент, а почекати, поки зміниться цінова ситуація на користь фермерів", - закликав Висоцький.

Як повідомляв УНІАН, за червень Україна експортувала 2,7 млн тонн продукції АПК альтернативними шляхами - це на 30% більше, ніж у травні.

За словами міністра АПК Миколи Сольського, Україні потрібно вивезти 18 млн тонн старого врожаю. Ще 60 млн тонн очікується із нового врожаю. На внутрішнє споживання буде спрямовано 20 млн тонн, а отже, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн урожаю.

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