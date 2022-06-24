Ворог нещадно обстрілює населені пункти та не дає зібрати врожай.

Сотні гектарів пшениці під вогнем окупантів. Ворог навмисне спалює поля з урожаєм в Миколаївській області.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жоден комбайн вже не зможе зайти на поля, бо всюди вибухають снаряди. Люди, що залишилися в селах, виживають завдяки гуманітарці, щодня радіють, що дожили до ранку. Окупанти нещадно б'ють по селах в Миколаївській області попри те, що там ще живуть люди.

"Стріляють десь з 4 години ранку і приблизно до п'яти. Потім недовге затишшя. Після чого знову починають стріляти о восьмій – дев'ятій. В обід як коли, а в основному ввечері", - розповіла мешканка одного з сіл.

Місцевий тракторист Слава повідомив, що в селі Залишилося 30%. Днями окупанти підпалили пшеницю і він на тракторі, ризикуючи життям, рятував односельців, оборюючи поля.

У полях небезпечно, ніхто не знає, що в землі. При цьому він зазначив, що пшениця, яка стоїть, вже ніким не буде зібрана – хліб залишиться на землі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 травня глава офісу президента Андрій Єрмак сказав, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

РФ, Туреччина, Україна і ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається в світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 тисяч тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

Вас також можуть зацікавити новини: