Вживані авто з-за кордону: названо головний бестселер серед свіжопригнаних легковиків

Середній вік уживаних авто становив 8,7 року.

У вересні український автопарк поповнився на 21,5 тисячі вживаних легкових авто, імпортованих з-за кордону. Цей показник виявився на 8% нижчим, ніж торік, повідомляє "УкрАвтопром".

Найбільшу частку в цьому сегменті становили бензинові автомобілі – 52%. Для порівняння, у вересні 2025 року вони охопили 45%. Далі йдуть електромобілі, частка яких у вересні становила 18% проти 29% рік тому.

Дизельні авто охопили 16% ринку (у вересні 2025 року їх було 18%). Ще 11% припало на гібриди – рік тому їхня частка становила лише 5%. Авто з ГБО зберегли торішній показник на рівні 3%.

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Найбільшим попитом у українців користується легендарний Volkswagen Golf, який за довгі десятиліття став справжнім "народним" автомобілем – через свою надійність, універсальність та доступність. Друге та третє місця також посіли представники німецького автопрому – кросовери Volkswagen Tiguan та Audi Q5.

ТОП-10 найпопулярніших моделей:

Volkswagen Golf – 954 од.; Volkswagen Tiguan – 807 од.; Audi Q5 – 658 од.; Skoda Octavia – 655 од.; Nissan Rogue – 626 од.; Renault Megane – 559 од.; Tesla Model Y – 512 од.; Nissan Leaf – 484 од.; Tesla Model 3 – 468 од.; Volkswagen Passat – 409 од.

Середній вік вживаних автомобілів, які у вересні отримали українську реєстрацію, становив 8,7 року.

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У вересні авто з традиційними двигунами забезпечили 59,5% продажів нових легковиків. Для порівняння, у вересні минулого року їхня частка на ринку становила 46,5%. Найпопулярнішими залишалися авто з бензиновими двигунами, на які припало 39,3% продажів. Серед бензинових автомобілів найбільший попит мав Hyundai Tucson.

Крім того, за перші вісім місяців року український автопарк поповнили 154,8 тис. вживаних легкових авто, імпортованих з-за кордону. Найбільшим попитом серед них користувалися кросовери.

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