Дизельні бестселери: названо моделі, які користуються популярністю серед українців

Найпопулярнішим новим дизельним автомобілем став Volkswagen Touareg.

У липні український автопарк поповнився на понад 5,2 тисячі легкових авто із дизельними двигунами. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року цей показник скоротився на 5%, повідомляє "Укравтопром".

Із загальної кількості близько 1,3 тис. дизельних автомобілів були новими, що на 8% більше за торішній результат. Ще понад 3,9 тис. одиниць припало на вживані авто, імпортовані з-за кордону. Їх кількість зменшилася на 9%.

У сегменті нових легковиків дизельні моделі у липні зайняли 22,6% ринку. Для порівняння, роком раніше їхня частка становила 18,7%.

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Серед вживаних автомобілів, які українці завозили з-за кордону, частка машин із дизельними двигунами склала 17,4%. Це на 2 відсоткових пункти менше, ніж у липні 2025 року. Середній вік таких авто становив 11 років.

У сегменті нових дизельних автомобілів переважають кросовери та позашляховики. Це свідчить про те, що дизель насамперед зберігає популярність серед покупців великих авто.

Найпопулярніші нові дизельні легковики:

Volkswagen Touareg − 193 авто; Renault Duster − 192; Toyota Land Cruiser Prado − 159; Skoda Kodiaq − 121; Toyota Hilux − 62.

У вживаному сегменті картина інша − тут переважають компактніші та доступніші моделі. Іншими словами, покупці вживаних дизельних авто частіше шукають практичний і відносно недорогий транспорт.

Найпопулярніші імпортовані вживані дизельні авто:

Renault Megane − 327 авто; Skoda Octavia − 281; Nissan Qashqai − 251; Volkswagen Passat − 199; Hyundai Santa Fe − 183.

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Раніше стало відомо, що у липні українці придбали 2,2 тисячі нових автомобілів із бензиновими двигунами. У річному вимірі обсяг продажів у цьому сегменті скоротився на 4%. На ринку нових автомобілів із бензиновими двигунами переважають кросовери. До п’ятірки найпопулярніших моделей увійшли чотири представники SUV-сегмента.

Повідомлялося також, що у липні український автопарк поповнився понад 4,1 тис. легкових автомобілів із гібридними силовими установками (HEV та PHEV). Японська Toyota продовжує лідирувати на ринку нових гібридів. До трійки найпопулярніших моделей увійшли одразу два автомобілі бренду – RAV4 та Yaris Cross.

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