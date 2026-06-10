Україна обігнала деякі країни ЄС за кількістю зарядок для електромобілів, але є нюанс

В Україні вже працюють близько 11 тис. зарядних станцій та понад 20 тис. конекторів для електромобілів.

В Україні зросла кількість зарядних станцій для електромобілів. За останні кілька років їхня кількість збільшилася більш ніж утричі, а за цим показником країна вже випереджає деякі держави Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач повідомив, що станом на кінець минулого року в Україні налічувалося близько 11 тисяч зарядних станцій та понад 20 тисяч конекторів для електромобілів.

"У нас на кінець минулого року було 11 тисяч, хоча декілька років тому ще було тільки три. В три з половиною рази за останніх декілька років зросла кількість електрозарядних станцій. Причому вони збільшуються не тільки в кількості, але й в якості, тому що збільшується потужність і кількість портів на цих станціях", - сказав чиновник.

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Він зазначив, що за кількістю зарядної інфраструктури Україна вже випереджає окремі країни Євросоюзу, хоча до лідерів європейського ринку їй ще далеко.

"Наприклад, в нас станцій більше, ніж в Болгарії, Румунії і в деяких інших країнах. Але наших станцій точно менше, ніж, наприклад, в Нідерландах, яка має найбільшу кількість електрозарядних станцій в Європі. Потім вже Норвегія, Данія, Швеція і так далі. Але ми точно не пасемо задніх", - вказав Деркач.

Водночас він звернув увагу, що темпи розвитку мережі зарядок поки що не встигають за зростанням кількості електромобілів. За його словами, в Україні одна зарядна станція припадає приблизно на 33 електрокари. Для порівняння, у країнах Європи цей показник становить до 10 електромобілів на одну станцію.

Електромобілі в Україні - головні новини

У період із січня по квітень цього року український автопарк легкових машин поповнився на 8,5 тисячі електромобілів (BEV).

Раніше народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомляв, що електрокари можуть обкласти щомісячним податком у розмірі до 4 тисяч гривень залежно від вартості авто. Він тоді зазначив, що нинішня система створює дисбаланс, адже частина власників електромобілів не сплачує податків на рівні з іншими учасниками ринку.

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