До 4 тисяч гривень на місяць: в Україні пропонують запровадити податок на електромобілі

Депутат вважає, що електромобілі субсидуються державою через пільгові тарифи на електроенергію для зарядки.

Електрокари можуть обкласти щомісячним податком у розмірі до 4 тисяч гривень залежно від вартості авто. Про це в ефірі "Ранок.LIVE" заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За його словами, нинішня система створює дисбаланс, адже частина власників електромобілів не сплачує податків на рівні з іншими учасниками ринку. Нагорняк також вважає, що електромобілі фактично субсидуються державою через пільгові тарифи на електроенергію для зарядки.

"Держава вже їх тричі просубсидіювала. Вперше, коли завезли машини без ввізного мита та ПДВ – це двічі. І третій раз ми їх регулярно субсидуємо за рахунок "Енергоатома" та "Укргідроенерго". Вони всі регулярно заряджають свої автомобілі, коли вони вдома, за тарифом 4,32 грн або 2,16 грн в нічний час", - пояснив нардеп.

Він пропонує запровадити податок, який залежатиме від вартості автомобіля та умовно його "класу", з фіксованою щомісячною ставкою.

"Це буде якась градація для категорій авто… Для автомобіля вартістю близько 30 тисяч доларів це орієнтовно 4 тисячі гривень на місяць. Ми рахували, що сьогодні ця сума все одно вдвічі-втричі менша, ніж сплачує через бензин та дизель власник автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння", - сказав депутат.

В свою чергу, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі написав, що наразі профільний комітет подібній законопроєкти не розглядає.

"В Комітеті є багато законопроектів, у яких, скажімо мʼяко, перспективи сумнівні. Тому ні, податок на електрокари, як і будь-які інші нові податки, Комітетом не розглядаються", – написав нардеп.

У першому кварталі 2026 року в Україні реалізували 9467 уживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США, що на 1,5% менше, ніж торік. З них 59% складають автомобілі з бензиновими двигунами, а 19% - електрокари.

У березні автопарк України збільшився на 2021 транспортний засіб із акумуляторним живленням. Порівняно з березнем минулого року попит на електромобілі скоротився на 63%, водночас у зіставленні з лютим 2026 року він зріс на 88%.

