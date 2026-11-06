Продажі нових електромобілів в Україні обвалилися майже вчетверо

Серед електрокарів лідером продажів став BYD Sea Lion 06 EV.

У жовтні частка електромобілів у загальній структурі продажів нових авто в Україні скоротилася у річному вимірі з 31% до 8,8%. Про це повідомив "УкрАвтопром".

Падіння зумовлене скасуванням податкових пільг та поверненням 20% ПДВ на імпорт електромобілів з початку року. Додатковим фактором стала нестабільність енергосистеми. Все це змусило покупців переорієнтуватися на авто з ДВЗ.

Загалом минулого місяця частка автомобілів із традиційними двигунами на ринку нових легковиків перевищила 64%. Для порівняння, роком раніше цей показник становив 48%.

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Найбільший попит мали бензинові авто, на які припало 39,7% жовтневих продажів (проти 29,6% роком раніше). Частка гібридних автомобілів зросла з 20,6% до 26,7%, а частка дизельних машин зросла до 24,7% (проти 18,6% у жовтні 2025 року). Частка нових автомобілів із ГБО, як і торік, становила менше 1%.

Новий рейтинг вкотре демонструє переможну ходу кросоверів на українському авторинку. Вони виявилися лідерами серед усіх категорій.

Лідерами авторинку у жовтні стали:

серед бензинових авто – Hyundai Tucson;

серед гібридів – Toyota RAV4;

серед дизельних – Volkswagen Touareg;

серед електричних – BYD Sea Lion 06 EV;

серед автомобілів з ГБО – Hyundai Tucson.

Авторинок України – останні новини

Упродовж жовтня українці придбали 4,9 тисячі нових автомобілів. Порівняно з вереснем український авторинок майже не змінився: кількість проданих автомобілів зросла лише на 0,4%. Перше місце серед найпопулярніших моделей уперше посів кросовер Škoda Kodiaq.

Хоча Toyota не представлена на першому місці в рейтингу моделей, але бренд залишається лідером українського ринку нових авто. Škoda посіла другу позицію, а замикає трійку лідерів Volkswagen. Китайський BYD опинився лише на шостій позиції.

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