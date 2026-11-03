Популярний кросовер вперше став бестселером в Україні

Порівняно з жовтнем 2025 року кількість продажів зменшилася на 37%.

Протягом минулого місяця українці придбали 4,9 тисячі нових легкових автомобілів. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Порівняно з вереснем цього року загальні цифри майже не змінилися – продажі зросли лише на 0,4%. Паралельно відбулися помітні перестановки в модельному рейтингу, адже кросовер Škoda Kodiaq уперше очолив рейтинг найпопулярніших авто.

Škoda Kodiaq – це середньорозмірний сімейний кросовер від чеського автовиробника Škoda (група Volkswagen). Перше покоління дебютувало у 2016 році, а друге було представлене у 2023-му. Купити новий Kodiaq в Україні можна за 1 764 240 гривень.

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Серед брендів Škoda посіла другу позицію, а лідерство за підсумками місяця знову здобула Toyota. Замикає трійку лідерів Volkswagen, тоді як китайський BYD посів лише шосте місце.

ТОП-10 найпопулярніших брендів:

Toyota – 693 од.; Škoda – 569 од.; Volkswagen – 470 од.; Renault – 296 од.; Hyundai – 227 од.; BYD – 218 од.; Suzuki – 201 од.; Mazda – 189 од.; BMW – 187 од.; Mercedes-Benz – 153 од.

За перші десять місяців року українці придбали 53,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Авторинок України – останні новини

За січень-вересень 2026 року український авторинок поповнили 37 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Найпопулярнішим в цьому сегменті став компактний кросовер Ford Escape. Також до першої трійки рейтингу увійшли одразу дві моделі Tesla.

Крім того, за перші дев’ять місяців року в Україні зареєстрували 9 184 легкові авто китайського виробництва. Найбільшим попитом серед нових китайських моделей користувався кросовер BYD Sea Lion 06.

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