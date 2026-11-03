Популярний кросовер вперше став бестселером в Україні

Протягом минулого місяця українці придбали 4,9 тисячі нових легкових автомобілів. Про це повідомляє "УкрАвтопром".
Порівняно з вереснем цього року загальні цифри майже не змінилися – продажі зросли лише на 0,4%. Паралельно відбулися помітні перестановки в модельному рейтингу, адже кросовер Škoda Kodiaq уперше очолив рейтинг найпопулярніших авто.
Škoda Kodiaq – це середньорозмірний сімейний кросовер від чеського автовиробника Škoda (група Volkswagen). Перше покоління дебютувало у 2016 році, а друге було представлене у 2023-му. Купити новий Kodiaq в Україні можна за 1 764 240 гривень.
Серед брендів Škoda посіла другу позицію, а лідерство за підсумками місяця знову здобула Toyota. Замикає трійку лідерів Volkswagen, тоді як китайський BYD посів лише шосте місце.
ТОП-10 найпопулярніших брендів:
- Toyota – 693 од.;
- Škoda – 569 од.;
- Volkswagen – 470 од.;
- Renault – 296 од.;
- Hyundai – 227 од.;
- BYD – 218 од.;
- Suzuki – 201 од.;
- Mazda – 189 од.;
- BMW – 187 од.;
- Mercedes-Benz – 153 од.
За перші десять місяців року українці придбали 53,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Авторинок України – останні новини
За січень-вересень 2026 року український авторинок поповнили 37 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Найпопулярнішим в цьому сегменті став компактний кросовер Ford Escape. Також до першої трійки рейтингу увійшли одразу дві моделі Tesla.
Крім того, за перші дев’ять місяців року в Україні зареєстрували 9 184 легкові авто китайського виробництва. Найбільшим попитом серед нових китайських моделей користувався кросовер BYD Sea Lion 06.