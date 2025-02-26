Їхня надійність феноменальна: на Заході назвали найкращі авто 2025 року

До рейтингу потрапили десять нових машин різних класів і цінових категорій.

Знайти серед великої різноманітності моделей дійсно надійний, якісний та безпечний автомобіль буває дуже не просто. На допомогу прийшли спеціалісти американської організації Consumer Reports, яка публікує огляди споживчих товарів, що базуються на відгуках користувачів та результатах тестувань.

До рейтингу потрапили десять нових машин різних класів і цінових категорій. Тут представлені переважно японські авто, які традиційно відрізняються високими показниками надійності.

Цікаво, що до рейтингу потрапив лише один європейський автомобіль - BMW X5/X5 PHEV. Також в ньому знайшлося місце для супер популярного електричного кросовера Tesla Model Y.

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ТОП-10 кращих авто 2025 року:

Компактний автомобіль - Nissan Sentra;

Середньорозмірний автомобіль - Toyota Camry;

Субкомпактний кросовер - Subaru Crosstrek;

Компактний кросовер - Subaru Forester;

Економний кросовер - Toyota RAV4 PHEV;

Середньорозмірний кросовер - Toyota Highlander Hybrid;

Компактний преміальний кросовер - Lexus NX 350h і 450h+;

Середньорозмірний преміальний кросовер - BMW X5 і X5 PHEV;

Електромобіль - Tesla Model Y;

Пікап - Ford Maverick і Maverick Hybrid.

Автомобільний ринок - поради фахівців

Нагадаємо, нещодавно автомеханік та водій з багаторічним стажем Джастін Оуен порадив уникати деяких вживаних авто, якщо мова йде про вашу першу машину.

До списку потрапили Ford Mustang, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz ML 350 4MATIC, Ford F250 Super Duty Powerstroke, BMW M3, Chevrolet Aveo, Mazda Speed 3 та Mazda RX-8.

У свою чергу, спеціалісти порталу Edmunds порадили 12 найкращих середньорозмірних кросоверів із трьома рядами сидінь. Серед них - Kia Telluride, Hyundai Palisade та Toyota Grand Highlander.

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