Вживані авто з-за кордону, що розмітають українці: названо найпопулярніші моделі

У квітні український автопарк поповнився на 19,6 тисячі вживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. У порівнянні з минулим роком обсяги скоротилися на 5%, повідомляє "УкрАвтопром".
Найбільшу частку у цьому сегменті займали бензинові авто – 57% проти 47% у квітні 2025 року. Далі за популярністю йдуть дизельні автомобілі – 20% проти 22% у квітні 2025 року.
Частка електромобілів становила 12%, тоді як у квітні 2025 року вона сягала 23%. На гібриди припало 8% сегмента, а авто з газобалонним обладнанням охопили 3% ринку.
Найбільш затребуваним серед ввезених вживаних машин залишається Volkswagen Golf. Популярність моделі пояснюється майже ідеальним балансом надійності, доступної ціни та дешевого обслуговування.
На другому місці опинилася ще одна модель від Volkswagen – кросовер Tiguan. Третю позицію посів преміальний Audi Q5.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних машин з-за кордону:
- Volkswagen Golf – 904 од.;
- Volkswagen Tiguan – 815 од.;
- Audi Q5 – 688 од.;
- Nissan Rogue – 663 од.;
- Škoda Octavia – 626 од.;
- Renault Mégane – 613 од.;
- Volkswagen Passat, Ford Escape – по 423 од.;
- Mazda CX-5 – 423 од.;
- Audi A4 – 398 од.;
- Nissan Qashqai – 393 од.
Середній вік уживаних автомобілів, які у квітні отримали українські номери, становить 9,6 року.
У квітні український автопарк поповнився на 6,2 тисячі нових легкових авто. Із загальної кількості 66% легкових авто придбали приватні клієнти, тоді як 34% – юридичні особи. Найбільшим попитом у приватних покупців користується Toyota RAV4.
Повідомлялося також, що у квітні в Україні зареєстрували 9 122 електромобілі. Порівняно з минулим роком на ринку відбулися суттєві структурні зміни. Ключовим трендом місяця стала переорієнтація покупців із дорогих імпортних авто на внутрішні перепродажі, а також посилення позицій китайського автопрому.