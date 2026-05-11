Вживані авто з-за кордону, що розмітають українці: названо найпопулярніші моделі

У квітні український автопарк поповнився на 19,6 тисячі вживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. У порівнянні з минулим роком обсяги скоротилися на 5%, повідомляє "УкрАвтопром".

Найбільшу частку у цьому сегменті займали бензинові авто – 57% проти 47% у квітні 2025 року. Далі за популярністю йдуть дизельні автомобілі – 20% проти 22% у квітні 2025 року.

Частка електромобілів становила 12%, тоді як у квітні 2025 року вона сягала 23%. На гібриди припало 8% сегмента, а авто з газобалонним обладнанням охопили 3% ринку.

Найбільш затребуваним серед ввезених вживаних машин залишається Volkswagen Golf. Популярність моделі пояснюється майже ідеальним балансом надійності, доступної ціни та дешевого обслуговування.

На другому місці опинилася ще одна модель від Volkswagen – кросовер Tiguan. Третю позицію посів преміальний Audi Q5.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних машин з-за кордону:

Volkswagen Golf – 904 од.; Volkswagen Tiguan – 815 од.; Audi Q5 – 688 од.; Nissan Rogue – 663 од.; Škoda Octavia – 626 од.; Renault Mégane – 613 од.; Volkswagen Passat, Ford Escape – по 423 од.; Mazda CX-5 – 423 од.; Audi A4 – 398 од.; Nissan Qashqai – 393 од.

Середній вік уживаних автомобілів, які у квітні отримали українські номери, становить 9,6 року.

У квітні український автопарк поповнився на 6,2 тисячі нових легкових авто. Із загальної кількості 66% легкових авто придбали приватні клієнти, тоді як 34% – юридичні особи. Найбільшим попитом у приватних покупців користується Toyota RAV4.

Повідомлялося також, що у квітні в Україні зареєстрували 9 122 електромобілі. Порівняно з минулим роком на ринку відбулися суттєві структурні зміни. Ключовим трендом місяця стала переорієнтація покупців із дорогих імпортних авто на внутрішні перепродажі, а також посилення позицій китайського автопрому.

