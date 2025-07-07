Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися бензинові авто.

У червні автопарк України поповнили майже 20 тисяч вживаних легкових авто, що ввезли з-за кордону. Такі дані наводить профільний портал "‎УкрАвтопром"‎.

Якщо порівнювати з червнем 2024 року, то попит на такі авто зріс на 7%. Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися бензинові автомобілі – на них припало 48% продажів.

Одразу за бензиновими йдуть електричні авто (23%), тоді як на третьому розташувалися дизельні автомобілі (21%). Гібриди та авто з ГБО зайняли 5% і 3% ринку, відповідно.

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Найбільш популярною моделлю серед вживаних машин з-за кордону став Volkswagen Golf. Автомобіль Renault Megane опинився на другому місці.

ТОП-10 найпопулярніших моделей:

Volkswagen Golf – 985 одиниць;

Renault Mégane – 698;

Škoda Octavia – 652;

Volkswagen Tiguan – 634;

Tesla Model Y – 567;

Audi Q5 – 560;

Nissan Rogue – 520;

Tesla Model 3 – 513;

Nissan Leaf – 468;

Volkswagen Passat – 451.

Середній вік вживаних машин, що у минулому місяці перейшли на українські номери, становив 8,8 року. Всього з початку 2025-го українці придбали 113,4 тисячі імпортованих легкових авто з пробігом.

Який автомобіль обрати – поради експертів

Раніше спеціалісти з Auto Express протестували сотні різних моделей та обрали найкращий автомобіль цього року. Передусім вони радять звернути увагу на Skoda Elroq, який вважають недорогою та практичною моделлю.

Також було названо інші найкращі авто в різних сегментах. Наприклад, сімейним автомобілем року стала Skoda Octavia, тоді як преміальним електромобілем року назвали BMW iX.

А ще раніше досвідчений механік Пшемек Чамак порадив надійну і комфортну модель за доступною ціною.

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