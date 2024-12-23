В Японії може виникнути новий мега-холдинг, здатний стати першим у світі за кількістю проданих авто.

Японські автомобільні гіганти Nissan і Honda підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення спільної холдингової компанії. Про це йдеться в їхньому спільному пресрелізі.

Згідно домовленостей, компанії планують завершити об'єднання бізнесу до серпня 2026 року. Саме тоді має з’явитися новий холдинг. Старшим партнером із більшим впливом у новій компанії стане Honda. У неї буде право призначати на більшість керівних посад, зокрема президент холдингу теж буде представником Honda.

Після створення холдингу саме його акції будуть торгуватися на Токійській біржі, тоді як акції Honda і Nissan приберуть з відкритих торгів.

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Згідно плану, автомобілі і надалі будуть випускати під двома окремими брендами, але компанії будуть використовувати спільну платформу для автомобілів та загалом об’єднають свої інженерно-наукові зусилля, аби оптимізувати витрати і виробничі потужності та посилити свою конкурентоспроможність.

Як пише Bloomberg, до новоствореного холдингу може долучитися і компанія Mitsubishi Motors, яка вже є давнім партнером Nissan. Її рішення очікують до кінця січня 2025 року.

Зазначається, що створення такого потужного об’єднання автовиробників, дасть цим брендом конкурувати не лише з Toyota Motor (світовим лідером з продажів), але й китайськими виробниками, зокрема BYD і Geely, які швидко набирають ваги на світовому ринку. Особливо в розрізі технологічного переходу – з двигунів внутрішнього згоряння на електромобілі

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Як писав УНІАН, протягом листопада в Україні було продано понад 5,2 тисяч дизельних авто. Це приблизно на третину менше, ніж за аналогічний період минулого року. З них лише близько 1,5 тисяч прийшлося на нові машини, тоді як 3,7 тисяч були вживаними, ввезеними з-за кордону.

Також ми розповідали про те, які нові автомобілі є найпопулярнішими в Україні. Так, у першу п’ятірку увійшли Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Honda X-NV і Toyota Land Cruiser Prado.

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