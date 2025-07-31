На останньому місці в десятці найкращих опинилася Toyota Yaris Cross.

Експерти склали список найпопулярніших авто в Європі в першому півріччі 2025 року. Безсумнівним лідером стала Dacia Sandero.

УкрАвтопром пише, що аналітики компанії JATO вивчили дані з 28 країн. Так, на європейських ринках з січня по червень продано близько 129 тисяч нових Dacia Sandero.

При цьому порівняно з аналогічним періодом 2024 року попит на цю модель знизився на 11%.

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ТОП-10 нових авто в Європі:

Dacia Sandero - 128 842 одиниці (-11%);

Renault Clio - 122 489 од. (+7%);

Peugeot 208 - 109146 од. (+2%);

VW T-Roc - 106 118 од. (-5%);

VW Golf - 104162 од. (-17%);

VW Tiguan - 97 508 од. (+28%);

Dacia Duster - 97 188 од. (+9%);

Peugeot 2008 - 96378 од. (+3%);

Citroën C3 - 95891 од. (-9%);

Toyota Yaris Cross - 95 513 од. (-5%).

Популярні авто в Україні - останні новини

Найпопулярнішим новим автомобілем у першому півріччі на українському ринку став компактний кросовер Renault Duster. На другому і третьому місцях також опинилися кросовери - Toyota RAV4 і Hyundai Tucson, відповідно.

Також за перше півріччя українці придбали понад 30 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п'яти років. Найбільшим попитом у цьому сегменті користувалися Tesla Model Y, Tesla Model 3 та Kia Niro.

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