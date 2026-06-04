В Росії вперше показали новий автомобіль 'представницького класу', але є великий нюанс

Гордість російського автопрому виявилася переробленою версією китайського седана Hongqi H9, який виготовляють з 2020 року.

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі вперше представили автомобіль Senat 900, який самі росіяни відносять до представницького класу. Про це повідомляють кремлівські ЗМІ.

Йдеться про седан, оснащений трилітровим двигуном потужністю 326 кінських сил. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,5 секунди. Раніше в Мережі можна було бачити тизери цього авто, які давали лише загальне уявлення про новинку.

Одразу варто сказати, що Senat 900 можна лише умовно назвати "російським". Фактично це локалізований і стилістично перероблений китайський Hongqi H9, який виготовляють з 2020 року. Не дивно, що новинка не викликала ажіотажу.

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"Знову переклеювання китайського шильдика", – пише один з російськомовних користувачів Мережі.

За даними російських ЗМІ, салон у Senat 900 буде оригінальним, із серйозно доопрацьованою шумоізоляцією та русифікованою мультимедійною системою. У найближчі роки на цій платформі хочуть створити кілька моделей авто.

Передбачається, що вартість Senat 900 становитиме 12 млн рублів (понад 160 тисяч доларів). Це вдвічі дорожче, ніж коштує в Росії базовий Hongqi H9.

"Тобто, Hongqi H9 коштує приблизно 5,8 млн, а за його "локалізовану" версію з "монументальною" решіткою радіатора треба заплатити ще стільки ж? У чому тоді сенс?", – обурюється інший коментатор.

Як би там не було, росіяни сповнені рішучості налагодити виробництво новинки. Передбачається, що перші автомобілі на дорогах з’являться вже цього літа.

Російські авто – останні новини

Історія із Senat 900 не унікальна. Майже всі новинки російського автопорому останніх років виявилися "копіями" китайських машин, які вже давно присутні на ринку.

Повним провалом завершилася спроба росіян налагодити випуск флагманського кросовера "Москвич 8". Повідомлялося, що за два перші тижні продажів у Росії придбали лише один такий автомобіль.

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