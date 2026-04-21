Експорт елітних авто до Росії: у Європі викрили ще один незаконний канал

До РФ експортували автомобілі таких брендів, як BMW, Audi, Mercedes, Lamborghini, Porsche та Bentley.

Польща оштрафувала місцеву компанію на 20 мільйонів злотих (5,5 мільйона доларів) за порушення санкцій Європейського Союзу щодо продажу розкішних автомобілів до Російської Федерації. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними польської податкової служби, компанія, якою керують громадяни Білорусі, у 2022–2023 роках закуповувала автомобілі преміум-класу в Західній Європі, а потім експортувала їх до Росії через Польщу, Литву та Білорусь.

Всього було виявлено 100 автомобілів від таких виробників, як BMW, Audi, Mercedes, Lamborghini, Porsche та Bentley. Їхня загальна вартість становила понад 49 мільйонів злотих (близько 13,6 мільйона доларів).

Відео дня

За даними Bloomberg, вже кілька місяців поспіль у Варшаві ведеться боротьба з компаніями, які порушують санкції Євросоюзу проти РФ. Іноді представники промисловості повідомляють владі про недобросовісну конкуренцію, пов’язану з обходом санкцій, зокрема у сфері продажу добрив, деревини, товарів класу люкс та тракторів.

Нагадаємо, заборона на продаж до Росії предметів розкоші вартістю понад 300 євро та автомобілів вартістю понад 50 000 євро була частиною низки санкцій, які ЄС запровадив проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Як західні авто потрапляють до Росії – останні новини

Десятки тисяч автомобілів експортуються з Китаю до Росії за "сірими" схемами. Імпорт із Китаю становить дедалі більшу частку всіх автомобілів західних та японських брендів, зареєстрованих у РФ. Серед іншого через Китай до Росії активно постачають німецькі люксові кросовери, такі як Mercedes GLC 300 та BMW X1 xDrive25i.

Раніше стало відомо про виявлену схему ввезення елітних автомобілів до РФ. Журналісти відстежили маршрут нового Range Rover, виготовленого в Соліхаллі. З’ясувалося, що автомобілі спочатку доставляли на стоянку поблизу кордону між Грузією та Росією. Після короткого зберігання на стоянці машини переміщували на до прикордонного пункту, після чого вони перетинали російський кордон.

