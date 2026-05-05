Відстали назавжди: російські автовиробники збирають старий 'мотлох' з Китаю

Росіяни хочуть максимально швидко перезапустити автозаводи після виходу з ринку РФ західних брендів.

Середній вік іноземних моделей, виробництво яких організовано на російських автозаводах, становить 4,8 року. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Переважна більшість таких легкових і легких комерційних авто має китайське походження: деякі випускаються під власними брендами, інші - під новими російськими.

Вік продукції "АвтоВАЗу" експерти не враховували, оскільки він є національним російським виробником.

Відео дня

Якщо при підрахунку спиратися не на час, що минув із моменту останнього рестайлінгу, а на час від прем’єри актуального покоління автомобіля, то середній вік може зрости ще більше.

Справа в тому, що деякі моделі маскують свій вік частими рестайлінгами, тоді як технічна частина не зазнає суттєвих змін.

Наприклад, один із бестселерів російського ринку - Chery Tiggo 7 Pro - вперше був представлений у 2019 році, після чого кілька разів оновлювався, отримуючи індекси Max і L.

Російський "Москвич 3" був створений на основі моделі JAC JS4, представленої у 2020 році. В її основі лежить ще більш рання модель 2018 року.

Автомобіль Haval M6, виробництво якого організували в Калузькій області, був побудований на платформі кросовера H6, представленого ще у 2011 році.

Перше покоління M6 з’явилося у 2017 році, а у 2021-му модель змінилася, зокрема в частині кузова та інтер’єру. Водночас вона зберегла 150-сильний турбомотор у поєднанні з роботизованою трансмісією та переднім приводом. Саме такий кросовер збирають у РФ.

Інша популярна модель - Haval Jolion - також не є новою. У Китаї автомобіль був представлений наприкінці 2020 року, а у 2021-му став на конвеєр заводу в Тульській області. Відтоді російський "Джоліон" пережив кілька оновлень, хоча у самому Китаї його зняли з продажу у 2021 році.

У Китаї оновлення автомобілів відбуваються значно частіше. Так, на місцевому ринку Tiggo 7 знову зазнав модернізації, як і ще один популярний у РФ кросовер - Geely Monjaro.

Варто сказати, що "дореформений" Monjaro має стати першою моделлю відродженого бренду Volga. Його перспективи на сьогодні залишаються вкрай туманними. Зокрема, через залежність від китайських технологій та відсутність російської інженерної бази.

На думку фахівців, модель ліцензійного збирання, якої дотримується РФ, в принципі не передбачає виробництва найновіших автомобілів.

Вона орієнтована на випуск версій машин попереднього покоління, які нерідко вже зняті з виробництва на основних підприємствах або ж перебувають на завершальному етапі свого життєвого циклу на конвеєрі.

За словами деяких експертів, для російського споживача ключовим фактором є ціна, тоді як новизна автомобіля не відіграє настільки значної ролі.

Спеціалісти також вважають, що за нинішніх умов російські автовиробники не зможуть наздогнати модельні лінійки китайських компаній, які часто оновлюються. Таким чином, відставання російського автопорому від китайського нікуди не зникне.

Криза російського автопрому - головне

Раніше УНІАН писав, що у минулому році в РФ було закрито понад 640 шоурумів китайських автомобільних брендів, що у 1,4 раза більше, ніж роком раніше.

Таким чином, торік приблизно кожен четвертий автосалон китайських марок припинив роботу або перейшов на продаж інших брендів.

Також повідомлялося, що працівники найбільшого російського автозаводу - "АвтоВАЗу" - почали звільнятися на тлі зниження зарплат.

Проблеми підприємства пов’язують із низькими обсягами продажів. Як стало відомо, що за січень-серпень 2025 року реалізація автомобілів марки Lada скоротилася майже на 25%.

Вас також можуть зацікавити новини: