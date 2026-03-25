Штрафи за паркування тепер відображаються в 'Дії'

Відповідну послугу вже запущено у 7 містах і згодом пошириться на інші міста.

У Львові, Житомирі, Хмельницькому, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці штрафи за паркування можна побачити у застосунку "Дія" та в Електронному кабінеті водія. Про це йдеться у повідомленні єдиного порталу державних послуг "Дія" у соціальній мережі Facebook.

"Відтепер Дія сама підтягне штрафи з реєстру та одразу сповістить у застосунку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, треба оновити застосунок "Дія", а потім перевірити, чи "все ок" із паркуванням.

Відео дня

Цей сервіс вже працює у таких містах як Львів, Житомир, Хмельницький, Дніпро, Дрогобич, Біла Церква та Вінниця. "Згодом додамо й інші міста", - йдеться у повідомленні.

Також в "Дії" пояснили, як працює цей сервіс:

Маєте цифрове посвідчення водія або техпаспорт – нічого налаштовувати не потрібно.

Якщо з’явиться штраф – "Дія" одразу покаже його.

Побачите деталі порушення та суму.

Оплатите просто в застосунку.

"Менше паперів – більше контролю, оплачуйте штрафи в декілька кліків через застосунок", - сказано у повідомленні.

Також сказано, що ця послуга реалізується спільно з Міністерством внутрішніх справ України та державним підприємством "ІНФОТЕХ".

Як уточнює міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram, постанови інспекторів про штрафи за паркування і статус їх оплати можна побачити як в Електронному кабінеті водія, так і в "Дії".

"Раніше в цифрових сервісах відображалися лише штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі або винесені патрульними. Через це водії не завжди вчасно отримували інформацію про постанови інспекторів з паркування і могли пропустити строки оплати", - зазначив Клименко.

За його словами, така ситуація була виправлена.

Послуги для водіїв у застосунку "Дія"

Як повідомляв УНІАН, у червні 2025 року у державному застосунку "Дія" додали нову послугу для водіїв - заміну техпаспорта онлайн. Зокрема, водії, які загубили або пошкодили техпаспорт, тепер можуть замінити його онлайн.

