Служба безпеки України проводить розслідування за підсумками аудиту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", проведеного Державною аудиторською службою, по завершенні якого будуть оприлюднені результати.
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Про це в ефірі одного з телеканалів передає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Дійсно був проведений аудит. Є результати Державної аудиторської служби. Результати негативні. Частину ми бачили вже в Засоби масової інформації, але там були представлені некоректні матеріали. За підсумками аудиту СБУ зараз проводить відповідне розслідування, результати будуть оприлюднені", - сказав він.
Прем'єр зазначив, що за негативні результати у фінансовій звітності держкомпаній відповідальність понесуть правління, керівники та, зокрема, наглядові ради.
"Відповідальність несе правління, керівники. Все це прописано в статутах. І всіх людей, які умовно можуть бути винними в якихось порушеннях, легко визначити та вказати на їх відповідальність. І вони не можуть сказати: "Нам подзвонили з Кабміну, це політично необхідне рішення". Ці підприємства є самостійними суб'єктами економічної активності", - підкреслив Шмигаль.
Що цьому передувало
- На початку жовтня ЗМІ опублікували звіт Державної аудиторської служби, в якому повідомляється, що, за результатами ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року, фінансові втрати державного бюджету склали 75,5 мільярда гривень.
- Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль заявила, що НАК" Нафтогаз України "відклав розміщення євробондів через те, що інвестори відреагували на негативні новини з України, пов'язані з публікацією даних про аудит"Нафтогазу".
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