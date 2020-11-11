Прем'єр зазначив, що за негативні результати у фінансовій звітності держкомпаній відповідальність понесуть правління, керівники та, зокрема, наглядові ради.

Служба безпеки України проводить розслідування за підсумками аудиту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", проведеного Державною аудиторською службою, по завершенні якого будуть оприлюднені результати.

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Про це в ефірі одного з телеканалів передає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дійсно був проведений аудит. Є результати Державної аудиторської служби. Результати негативні. Частину ми бачили вже в Засоби масової інформації, але там були представлені некоректні матеріали. За підсумками аудиту СБУ зараз проводить відповідне розслідування, результати будуть оприлюднені", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що за негативні результати у фінансовій звітності держкомпаній відповідальність понесуть правління, керівники та, зокрема, наглядові ради.

"Відповідальність несе правління, керівники. Все це прописано в статутах. І всіх людей, які умовно можуть бути винними в якихось порушеннях, легко визначити та вказати на їх відповідальність. І вони не можуть сказати: "Нам подзвонили з Кабміну, це політично необхідне рішення". Ці підприємства є самостійними суб'єктами економічної активності", - підкреслив Шмигаль.

Що цьому передувало

На початку жовтня ЗМІ опублікували звіт Державної аудиторської служби, в якому повідомляється, що, за результатами ревізії діяльності НАК "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року, фінансові втрати державного бюджету склали 75,5 мільярда гривень.

Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль заявила, що НАК" Нафтогаз України "відклав розміщення євробондів через те, що інвестори відреагували на негативні новини з України, пов'язані з публікацією даних про аудит"Нафтогазу".

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Автор: Бредіхіна Ганна