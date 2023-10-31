Сонячні панелі в космосі можуть бути набагато ефективнішими для збирання та передачі енергії, ніж на Землі.

Вчені вперше заявляють, що довели, що гігантські сонячні ферми у космосі можливі. Це означає потенційно безмежний запас чистої енергії, повідомляє видання Independent.

Команда з Університету Суррея та Університету Суонсі протягом шести років стежила за супутником на орбіті, щоб спостерігати, як панелі виробляють енергію, витримують сонячну радіацію та переносять суворі умови космосу.

"Елементи були виготовлені з тонкоплівкового телуриду кадмію, що діє як напівпровідниковий матеріал, нанесений на ультратонке скло. Нова сонячна технологія дозволяє створювати більші та легкі панелі, які генерують більше енергії та коштують відносно недорого", - пише видання.

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Як пояснюється в дослідницькій роботі, хоча вихідна потужність панелей з часом погіршувалась, дослідники вважають, що їхні результати доводять, що супутники сонячної енергії працюють і можуть бути комерційно життєздатними.

"Ми дуже раді, що місія, яка розрахована на один рік, все ще працює після шести років. Ці докладні дані показують, що панелі є стійкими до радіації, і їх тонкоплівкова структура не погіршилася в суворих термічних і вакуумних умовах космосу", - сказав професор Крейг Андервуд, почесний професор космічної техніки в Університеті Суррея.

Експерти заявили, що необхідні подальші дослідження, але цей політ довів базову надійність технології для використання в космосі.

За даними Міністерства енергетики США, щогодини більше сонячної енергії досягає Землі, ніж люди використовують за рік, і приблизно третина відбивається назад у космос.

Оскільки в космосі немає хмар, атмосфери та ночі, сонячні панелі супутникового базування можуть бути набагато ефективнішими для збирання та передачі енергії, ніж відновлювана інфраструктура на Землі.

Зелена енергетика у світі - новини

Останні роки загальносвітова тенденція в енергетиці сфокусована на розвиту відновлювальних джерел генерації електрики: сонці, вітру та води. Робиться це з метою відмові від видів генерації, які сильно шкодять навколишньому середовищу.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна-агресор вдалася до енергетичного шантажу країни Європи, які мали сильну енергоресурсну залежність від РФ. Робилося це з метою послаблення підтримки України. Проте країни ЄС одна за одною почали заявляти про відмову від використання російського викопного палива, що спровокувало енергетичну кризу на континенті. Попит на альтернативні джерела енергії зріс ще більше.

В більшості країн Євросоюзу, особливо в його північній частині, вітер, що цілодобово дме, є суттєво більш перспективним ВДЕ, ніж сонце і гідроенергія. Особливо сильні вітри дмуть у Північному морі між Британськими островами, Скандинавією і континентальною Європою. Тож цілком можливо, що 9 країн ЄС перетворять Північне море на спільну вітрову "зелену електростанцію".

Крім цього, наша країна також намагається слідувати світовому тренду. Наприклад, Німеччина розглядає Україну як перспективного партнера в галузі енергетичного співробітництв і прогнозує великі перспективи для майбутнього експорту електроенергії з відновлюваних джерел енергії в ЄС.

12 вересня Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час візиту до Києва підписала українсько-німецький меморандум щодо будівництва вітрової електростанції в районі Чорнобильської АЕС.

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