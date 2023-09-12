У МЗС Німеччини заявили, що Україна має ширше використовувати відновлювані джерела енергії.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час візиту до Києва підписала українсько-німецький меморандум щодо будівництва вітрової електростанції в районі Чорнобильської АЕС.

"Зелена електроенергія з Чорнобиля — це майбутня версія світу", – цитує tagesschau голову МЗС Німеччини під час підписання документа в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Як відомо, Бербок є співголовою партії "Союз 90/Зелені". Вона переконана, що Україна має ширше використовувати відновлювані джерела енергії.

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Під час візиту німецька міністерка відвідала велику електростанцію за 50 км від української столиці, яка неодноразово зазнавала атак ракет і дронів з боку Російської Федерації. Цю електростанцію було серйозно пошкоджено взимку, але зараз вона повністю відновлена і оточена високими загородженнями, які захищають від БПЛА.

Українська енергетика

Цього року Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства енергетики схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року. Стратегія передбачає досягнення Україною вуглецевої нейтральності енергетичного сектору.

В уряді заявили, що основними напрямками у розвитку енергосистеми України є її відновлення, децентралізація та подальша інтеграція з енергосистемою ЄС, а також розвиток "зеленої" енергетики.

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