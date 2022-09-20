Країни Європейського союзу, що мають вихід до Північного та Балтійського морів, домовилися про спільний форсований розвиток вітроенергетики. Уже затверджено дві масштабні програми.
Як пише DW, у Європі ще цього десятиліття основою електроенергетики стануть морські (офшорні) вітропарки.
Наголошується, що в більшості країн Євросоюзу, особливо в його північній частині, вітер, що цілодобово дме, є суттєво більш перспективним ВДЕ, ніж сонце і гідроенергія, можливості яких сильно обмежені.
Щоправда, вітрогенератори також завдають шкоди живій природі, але науковці шукають і знаходять способи її знизити.
У відкритому морі вітри завжди сильніші і постійніші, а вітроелектричні установки - потужніші, оскільки на них встановлюють більші лопаті.
Особливо сильні вітри дмуть у Північному морі між Британськими островами, Скандинавією і континентальною Європою.
Тож цілком можливо, що 9 країн ЄС перетворять Північне море на спільну "зелену електростанцію"
Відомо, що 12 вересня міністри енергетики членів Євросоюзу Бельгії, Данії, Німеччини, Ірландії, Люксембургу, Нідерландів, Франції та Швеції, а також Норвегії, яка у багатьох сферах тісно співпрацює з ЄС, погодили та оприлюднили у Дубліні надзвичайно амбітний інвестиційний план. Він передбачає, що вже у 2030 році потужність вітропарків у Північному морі збільшиться майже в чотири рази - до 76 ГВт, до 2040 року складе 138 ГВт, а до 2050 року, коли в Євросоюзі хочуть досягти кліматичної нейтральності, має досягти 260 ГВт.
У результаті - навіть за неповної реалізації цієї програми - те море, яке сьогодні забезпечує Європу насамперед трубопровідним газом і нафтою, зокрема й еталонним європейським сортом Brent, перетвориться на гігантську "зелену електростанцію".
Раніше УНІАН писав, що на сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну представники американської промисловості заявили про неможливість допомогти Європі збільшенням поставок нафти та газу майбутньої зими. Тому ЄС потрібно оперативно шукати альтернативних джерел енергії.