Цілком можливо, що 9 країн ЄС перетворять Північне море на спільну "зелену електростанцію"

Країни Європейського союзу, що мають вихід до Північного та Балтійського морів, домовилися про спільний форсований розвиток вітроенергетики. Уже затверджено дві масштабні програми.

Як пише DW, у Європі ще цього десятиліття основою електроенергетики стануть морські (офшорні) вітропарки.

Наголошується, що в більшості країн Євросоюзу, особливо в його північній частині, вітер, що цілодобово дме, є суттєво більш перспективним ВДЕ, ніж сонце і гідроенергія, можливості яких сильно обмежені.

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Щоправда, вітрогенератори також завдають шкоди живій природі, але науковці шукають і знаходять способи її знизити.

У відкритому морі вітри завжди сильніші і постійніші, а вітроелектричні установки - потужніші, оскільки на них встановлюють більші лопаті.

Особливо сильні вітри дмуть у Північному морі між Британськими островами, Скандинавією і континентальною Європою.

Тож цілком можливо, що 9 країн ЄС перетворять Північне море на спільну "зелену електростанцію"

Відомо, що 12 вересня міністри енергетики членів Євросоюзу Бельгії, Данії, Німеччини, Ірландії, Люксембургу, Нідерландів, Франції та Швеції, а також Норвегії, яка у багатьох сферах тісно співпрацює з ЄС, погодили та оприлюднили у Дубліні надзвичайно амбітний інвестиційний план. Він передбачає, що вже у 2030 році потужність вітропарків у Північному морі збільшиться майже в чотири рази - до 76 ГВт, до 2040 року складе 138 ГВт, а до 2050 року, коли в Євросоюзі хочуть досягти кліматичної нейтральності, має досягти 260 ГВт.

У результаті - навіть за неповної реалізації цієї програми - те море, яке сьогодні забезпечує Європу насамперед трубопровідним газом і нафтою, зокрема й еталонним європейським сортом Brent, перетвориться на гігантську "зелену електростанцію".

Раніше УНІАН писав, що на сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну представники американської промисловості заявили про неможливість допомогти Європі збільшенням поставок нафти та газу майбутньої зими. Тому ЄС потрібно оперативно шукати альтернативних джерел енергії.

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