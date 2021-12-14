Президент вважає цей проект "важелем тиску" Росії.

Введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2" підірве безпеку Європи. Зокрема, постраждає центр та схід.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

Читайте такожНовий канцлер Австрії наполягає на запуску "Північного потоку-2"За словами Зеленського, запуск російського проєкту "є надзвичайно дестабілізаційним для нашого регіону".

"Росія вкладається в різноманітні важелі тиску на європейські країни для того, щоб цей газопровід запрацював, що означатиме кінець транспортування газу територією України. Якщо це відбудеться, безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Північний потік-2" дає західним союзникам важелі впливу на Росію. За його словами, "дуже малоймовірно", що газопровід буде введений в експлуатацію, якщо Росія відновить агресію проти України.

Раніше Блінкен, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і їх п'ять колег по "Групі семи" підписали спільну заяву, у якій Росії було рекомендовано відступити від України, в іншому випадку РФ "стикнуться з серйозними наслідками".

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Автор: Марта Гичко