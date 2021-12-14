Українці захищатимуть свою землю від будь-яких зазіхань, підкреслив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що колективних зусиль поки не вистачає, щоб повернути російську сторону до змістовних переговорів про мир на сході України.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, повідомляється на сайті глави держави.

"Ми захищатимемо нашу землю й наших людей за будь-яких обставин і від будь-яких посягань. Українці не віддадуть своєї свободи ніколи", – підкреслив він.

Водночас президент зазначив, що у Москві вже можуть відкривати музей з колекцією різноманітних засуджень, зважаючи на висловлювання європейських та американських високопосадовців, які засудили дії Кремля.

"Безперечно, ми вдячні за надану підтримку, але колективних зусиль поки не вистачає, щоб повернути російську сторону не тільки до прогнозованої політики, яка була б заснована на повазі до міжнародного права та до держав-сусідів, а й просто до змістовних переговорів щодо миру на сході України", – вважає Зеленський.

Зокрема, він нагадав, що і досі виконана одна із домовленостей, досягнутих на саміті у "нормандському форматі", який відбувся у Парижі у 2019 році.

Читайте такожУ Німеччині сумніваються у можливості реанімувати "нормандський формат" – посол України"Це домовленість щодо полонених. Сотні наших людей утримують у полоні на окупованій території, і Росія дала чітку обіцянку забезпечити повний і безумовний допуск до них міжнародних організацій. Але цього не відбувається, тому що українські полонені перебувають у такому жахливому стані, що Росія не може їх показувати Червоному Хресту", – пояснив глава держави.

Він підкреслив, що Україна наполягає на активізації дипломатичних зусиль через те, що думає про можливу кількість людських втрат обох сторін у разі ескалації.

"Ми не "граємо" зброєю, не виставляємо війська під кордон, не робимо силових кроків щодо окупованої території нашої держави", – заявив президент.

Він також нагадав, що за роки війни вже загинуло близько 15 тисяч українців, а 1,5 млн були змушені залишити свої домівки й стали внутрішніми біженцями.

"Якщо ж говорити про ціну не локального, а ширшого конфлікту, то зрозуміло, що людські втрати можуть бути на порядок вищими. Зокрема й для росіян. Чи готове російське суспільство платити життями своїх синів за спробу окупації ще якоїсь частини України?", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова докласти всіх необхідних зусиль, щоб у разі його настання мир був чесним і довготривалим.

"Це інтерв’ю перетвориться на товсту книгу, якщо я почну перелічувати всі пропозиції та намагання активізувати переговори, які російська сторона отримала від нас за роки війни. Але вистачить і одного невеликого абзацу, щоб переказати відповіді Росії, бо всі вони зводяться до неготовності визнати себе стороною цієї війни", – пояснив він.

Глава держави нагадав, що Росія за переговорним столом лише наполягає на тому, що треба вести перемовини із сепаратистами на Донбасі.

"А хто ці сепаратисти? На окупованій території всім керують російські офіцери та російські урядовці", – додав він.

Раніше Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися в "гарячій точці" Донбасу й обговорити війну. Російська сторона, своєю чергою, запросила українського лідера до Москви.

Нагадаємо, навесні 2014 року Росія захопила український Крим і почала розхитувати ситуацію на частині сходу нашої країни. На частині Донбасу РФ підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На частину Донбасу також вдерлися російські війська.

Влада Росії не визнає, що пішла на вторгнення в Україну і називає війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом". У РФ стверджують, що їхня країна тільки посередник у "врегулюванні" конфлікту.

Переговори по Донбасу вели у "мінському" (Україна, Росія, ОБСЄ) і "нормандському" форматах (українська держава, РФ, Німеччина та Франція).

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Автор: Антоніна Доломанжи