Мережі АЗС не штрафуватимуть за відсутність спирту у бензині до 1 січня 2026 року.

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон, яким тимчасово скасовано штрафи за продаж бензину без щонайменше 5% спирту, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, до кінця 2025 року призупиняється стягнення штрафів з АЗС за продаж бензину без щонайменше 5% біоетанолу (відповідно до законодавства, за це правопорушення рахунок власника АЗС може "полегшати" на сім прожиткових мінімумів за кожні тисячу літрів палива, що становить понад 21 тисячу гривень станом на 2025 рік).

Також до 1 січня наступного року скасовано штрафи і для гуртових продавців за неподання інформації про вміст біоетанолу у проданому бензині.

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Таким чином, після опублікування закону до 1 січня 2026 року АЗС можуть продавати бензин без біокомпонентів та не боятися штрафів.

Бензин з біоетанолом в Україні - що відомо

Як відомо, з 1 травня набув чинності закон, що зобов'язує додавати до бензину не менше 5% біоетанолу.

При цьому експерти зазначали, що норма про обов’язковий вміст у бензині щонайменше 5% біоетанолу підвищила ризики для водіїв.

18 червня Верховна Рада тимчасово скасувала штрафи за відсутність у бензині щонайменше 5% біоетанолу. Відповідне рішення підтримали 248 народних депутатів.

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