"Північний потік-2" може перетворитися в енергетичну зброю РФ проти України / фото REUTERS

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен підтримав Україну у питанні "Північного потоку-2".

Про це він розповів в ефірі шоу "Право на владу".

Він повідомив, що вони обговорили цілу низку питань.

"Одним із важливих елементів підтримки України була чітка і дуже жорстка позиція пана Блінкена в розмові з міністром закордонних справ Німеччини паном Хайко Маасом, коли мова йшла про "Північний потік-2". Пан Блінкен однозначно підтримав Україну", - розповів Шмигаль.

За його словами, Блінкен "абсолютно глибоко і чітко розуміє загрози завершення будівництва "Північного потоку-2".

"Наші партнери зі Сполучених Штатів дуже чітко і ясно дали зрозуміти, що "Північний потік" - це загроза для Європи. Це - загроза для України і це - загроза перетворення цього проєкту в енергетичну зброю РФ. Це надзвичайно правильний був посил їх підтримки України в не продовженні будівництва "Північного потоку-2", - додав Шмигаль. 

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Історія газопроводу

  • Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
  • Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".
  • США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.
  • 7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".
  • 18 компаній вже відмовилися від участі в проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.
  • 6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.
  • 14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.
  • 19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.
  • Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.
  • 20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна має залишатися транзитною країною російського газу до Європи, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".
  • 6 травня 2021 року Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив думку про те, що російський газопровід "Північний потік-2" просуває російські інтереси та є згубним для України.

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Автор: Олег Давигора