Володимир Кудрицький зазначив, що низькі температури – це випробування для будь-якої енергосистеми.

Колапсу в енергосистемі не буде, навіть якщо ворог скористається періодом похолодання для здійснення нових масованих атак на енергооб’єкти. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Це вже буде не вперше. Саме такі періоди росіяни вибирали перед своїми масованими атаками. Ми це вже проходили близько 20 разів. Це, звичайно створить нам додаткові проблеми. Але я впевнений, що це буде питання тривалості можливих перерв в енергопостачанні через пошкодження якихось об’єктів, проте колапсу в енергосистемі не відбудеться. Ворог цього не досягне", - підкреслив керівник "Укренерго".

Окремо він зазначив, що низькі температури – це випробування для будь-якої енергосистеми. І для того, щоб пройти цей складний період без відключень, потрібно виконати дві умови: залучити до роботи всі енергоблоки електростанцій, які зараз перебувають в поточних ремонтах та в повному обсязі використати 1700 МВт технічної можливості імпорту, яку "Укренерго" відкрило наприкінці минулого року.

Відео дня

"Українці можуть допомогти енергосистемі та енергетикам в цей складний період, якщо будуть ощадливо споживати електроенергію в ранкові та вечірні години, коли споживання найбільше", - додав Кудрицький.

Можливість ударів РФ по енергоінфраструктурі

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк прокоментувала інформацію щодо імовірності атак РФ на енергетичну інфраструктуру України.

"Говорити про прогнози, це дуже невдячна справа – робити їх наперед, тим більше з таким божевільним ворогом...", - сказала військова.

За її словами, якщо проаналізувати, то ворожі атаки по енергетичних об’єктах України – цілком імовірні.

"Йдуть похолодання, прогнозуються більш низькі температури. Це цілком імовірний період, коли ворог захоче тиснути енергетично. Й атаки на енергетичні об’єкти абсолютно не виключені", - додала вона.

Вас також можуть зацікавити новини: