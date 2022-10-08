Наголошується, що є ще приблизно тиждень, щоб довести до 100% ступінь готовності шкіл і садочків у тих регіонах, де можна безпечно працювати в очному форматі.

В Україні завершують підготовку шкіл до опалювального сезону. Наразі вже понад 10,9 тисячі шкіл, а це 91,5% від їх загальної кількості, завершили підготовку до зими.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами відомо, які області повністю (100%) підготували школи до опалювального сезону:

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Вінницька обл.;

Волинська обл.;

Дніпропетровська обл.;

Житомирська обл.;

Київська обл.;

Івано-Франківська обл.;

Кіровоградська обл.;

Рівненська обл.;

Полтавська обл.;

Тернопільська обл.;

Чернівецька обл.;

місто Київ.

За словами Гетманцев, непогана картина і серед дошкільних закладів – середня готовність 92% (100% у 13 регіонах і Києві).

"Є ще приблизно тиждень, щоб довести до 100% ступінь готовності шкіл і садочків у тих регіонах, де можна безпечно працювати в очному форматі. Працюємо і над вирішенням безпекових питань. Наразі вже 69,4% шкіл мають укриття, що відповідають встановленим вимогам (півроку тому цей показник становив лише 10%)", - зазначив Гетманцев.

Початок опалювального сезону в Україні в 2022 році

Як писав УНІАН, в уряді заявляли, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Утім 7 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці розпочинається опалювальний сезон для закладів соціальної сфери - лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери.

При цьому мер додав, що більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним, наголосив Кличко.

Станом на 30 серпня Україна накопичила 13 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону.

8 вересня 2022 року Міненерго створило оперативний штаб для проходження опалювального сезону.

20 вересня у Мінсоцполітики розповіли, кому нараховуватимуть субсидії в цьому опалювальному сезоні.

20 вересня уряд США в рамках проекту USAID передав КП "Київтеплоенерго" труби та супутнє обладнання вартістю 1,3 млн дол., що дозволить відновити централізоване теплопостачання для понад 20 тис.жителів Києва.

28 вересня в Кабміні оцінили готовність України до опалювального сезону.

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