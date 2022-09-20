Наразі в Україні 2,2 мільйона одержувачів субсидій.

Усі громадяни, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, автоматично отримають їх і в цьому сезоні.

Про це заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Враховуючи агресію РФ і повномасштабне вторгнення, було прийнято рішення про те, що всі субсидії, які люди отримували в минулий опалювальний період, тобто по квітень 2022 року, були автоматично без звернення людей продовжені й розраховані на наступний період, тобто до квітня 2023 року", - зазначив він. Відео дня

Музиченко підкреслив, що наразі в Україні 2,2 млн одержувачів субсидій, в майбутньому опалювальному сезоні очікується збільшення їхньої кількості до близько 2,5 млн.

Заступник міністра закликав українців вже сьогодні проаналізувати власні доходи і спроможність оплатити житлово-комунальні послуги. Якщо є необхідність отримання соціальної підтримки, то потрібно найближчим часом її оформити.

"Оформити субсидію можна як через ЦНАП, так і представника територіальної громади. Також можна подати заявку через електронні засоби, використовуючи додаток або портал "Дія". Також можна звернутись поштою", - нагадав Музиченко.

Як повідомляв УНІАН, Мінсоцполітики у поточний опалювальний період планує входити із базовими, стандартними умовами і критеріями надання субсидій, але з урахуванням переміщення українців в інші регіони та зростання кількості безробітних через війну.

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