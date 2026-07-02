Дрони уразили НПЗ 'Лукойла': Генштаб розкрив деталі

На території нафтопереробного заводу зафіксована пожежа.

Нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово зазнав ураження після атаки, яку здійснили Сили оборони України. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

"У ніч на 2 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська обл., РФ)", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

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Як уточнили у Генштабі, за попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6.

Водночас, ступінь завданих збитків уточнюється.

У повідомленні сказано, що НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Зазначається, що підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

Інші ураження

За даними Генштабу, у районі Кам'янки Запорізької області уражено склад безпілотних літальних апаратів російських загарбників.

Окрім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. "Об'єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів", - сказано у повідомленні.

Також уражено командно-спостережний пункт противника у районі Вільшаної Харківської області.

НПЗ у Кстово під ударами - останні новини

Як повідомляв УНІАН, цей НПЗ у Кстово вже неодноразово зазнав атак з боку Сил оборони України. Зокрема, удари по цьому об’єкту вже завдавались впродовж весни.

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