Ціна газу на європейському ринку продовжує зростати / фото УНІАН
Вартість газу на європейському хабі TTF досягла 13-річного максимуму 29,575 євро/MWh.
Про це написав глава Української ГТС Сергій Макогон на сторінці в Facebook.
"Вартість газу на європейському хабі TTF досягла 13-ти річного максимуму. Зростання майже у 6 разів з літа минулого року", - написав він.
Нагадаємо, 14 червня липневі ф'ючерси на природний газ на найбільшому європейському хабі TTF виросли до п'ятирічного максимуму - 29,3 євро/MWh, або близько 376 доларів за тисячу кубометрів.
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