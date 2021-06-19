Вартість газу на єврохабі зросла в 6 разів з літа минулого року.

Вартість газу на європейському хабі TTF досягла 13-річного максимуму 29,575 євро/MWh.

Про це написав глава Української ГТС Сергій Макогон на сторінці в Facebook.

"Вартість газу на європейському хабі TTF досягла 13-ти річного максимуму. Зростання майже у 6 разів з літа минулого року", - написав він.

Нагадаємо, 14 червня липневі ф'ючерси на природний газ на найбільшому європейському хабі TTF виросли до п'ятирічного максимуму - 29,3 євро/MWh, або близько 376 доларів за тисячу кубометрів.

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Автор: Олександр Топчій