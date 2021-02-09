Уряд досяг угоди з місцевою владою про непідвищення тарифів на тепло.

Уряд досяг угоди з місцевою владою про те, що тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися в цьому опалювальному сезоні.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися в цьому опалювальному сезоні. Щойно офіційно закріпили це в Меморандумі з місцевою владою. Це один з 8 кроків нашої команди щодо розв'язання тарифного питання", - написав прем'єр.

Що цьому передувало

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у січні ціна на газ як товар сягала майже 11 гривень за кубометр. Крім того, в 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.

З початку січня в низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит тарифів на газ та опалення у всіх областях України та роз'яснення на місцях щодо їх підвищення.

Наприкінці січня Шмигаль заявив, що буде підписаний меморандум між місцевими органами влади та Урядом, згідно з яким до кінця нинішнього опалювального сезону не буде допущено зростання тарифів на тепло і гарячу воду.

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Автор: Ігор Орел