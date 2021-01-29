Цього року в держбюджеті передбачено 36,6 мільярда гривень на субсидії, цієї суми має вистачити на виплати всіх пільг та субсидій.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що держава цього року виконає всі свої зобов'язання перед українцями щодо пільг та субсидій.

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За його словами, на субсидії цього року в Державному бюджеті передбачено 36,6 мільярда гривень. За розрахунками, цієї суми має вистачити на виплати всіх пільг і субсидій, які будуть необхідні людям цього року.

"Минулого року у нас була економія за статтею "пільги та субсидії" у розмірі близько 5 мільярдів гривень. Якщо ми будемо бачити за результатами першого півріччя, що може не вистачати на останні місяці року, звичайно, ми звернемося до парламенту, дамо пропозиції щодо джерела дофінансування цієї статті, і всі зобов'язання держави щодо пільг і субсидій перед людьми обов'язково будуть виконані", - сказав він.

Також він зазначив, що сьогодні в парламенті депутати повинні розглядати законопроект, що дозволяє відшкодовувати витрати людям, які мають електроопалення, внаслідок коштів, закладених у держбюджеті на субсидії.

Що цьому передувало

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці, які є одержувачами субсидій, не відчують на собі зміни тарифів, які відбулися на початку року.

Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Також з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

Крім того, Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 гривні за кВт-год. Крім того, була скасована пільга в 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електрики для опалення. Тариф 1,68 гривні/кВт почав діяти вже для всієї електроенергії.

З початку січня в низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр, а НКРЕКП обмежила тарифи на транспортування граничною ціною 1,79 гривні за кубометр.

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Автор: Дмитро Шварц