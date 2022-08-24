Москва вважає, що вже може помітити похитування європейської єдності.

Президент РФ Володимир Путін зараз робить ставку на те, що стрімкі ціни на енергоносії та можливий дефіцит цієї зими переконають Європу схилити Україну до перемир’я – на умовах Росії.

Про це пише Reuters.

За словами двох російських джерел, знайомих із кремлівським мисленням, це єдиний шлях до миру, який бачить Москва, враховуючи, що Київ каже, що не буде вести переговори, доки Росія не піде з усієї України.

"У нас є час, ми можемо почекати", - сказало джерело, близьке до російської влади.

"Це буде важка зима для європейців. Ми можемо спостерігати протести, заворушення. Деякі європейські лідери можуть двічі подумати про те, щоб продовжувати підтримувати Україну, і подумають, що настав час для угоди".

Друге джерело, близьке до Кремля, повідомило, що Москва вважає, що вже може помітити похитування європейської єдності, і очікує, що цей процес прискориться на тлі зимових труднощів.

"Буде дуже важко, якщо вона (війна) затягнеться на осінь і зиму. Так що є надія, що вони (українці) проситимуть миру", - сказало джерело.

Перше джерело, близьке до російської влади, повідомило, що Москва в будь-якій майбутній потенційній мирній угоді хоче зафіксувати територіальні надбання, убезпечити весь регіон Донбасу, а також щоб Київ зобов’язався дотримуватися військового нейтралітету.

Геополітичне протистояння підняло ціни на енергоносії до рекордного рівня. Європейський Союз заборонив російське вугілля та схвалив часткову заборону на імпорт російської сирої нафти.

І Росія завдала власного удару, різко скоротивши експорт газу до Європи.

Нагадаємо, у Зеленського анонсували перший документ з гарантій безпеки для України. Українська сторона вже ознайомилася з текстом і вважає, що це буде "дуже потужний документ".

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