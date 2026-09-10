Ціна нафти марки Brent вже перевищила $100: скільки тепер коштує 'чорне золото'

Нафта подорожчала після нападів на танкери в Ормузькій протоці.

Ціни на нафту марки Brent у четвер, 10 вересня, тримаються вище позначки в 100 доларів за барель, а трейдери готуються до більш серйозних перебоїв із постачанням. Річ у тім, що Іран і США завдали наймасштабніших ударів по морському судноплавству з моменту початку війни шість місяців тому.

Видання Reuters повідомляє, що станом на 05:56 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent перебували на рівні 101,10 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate становила 96,24 долара за барель.

Ціни на нафту марки Brent підскочили майже на 30% порівняно з мінімумами, зафіксованими на початку серпня, оскільки США та Іран так і не досягли довгострокової угоди про припинення атак.

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9 вересня Іран заявив, що атакував 10 суден поблизу Ормузької протоки після того, як США потопили п’ять іранських нафтових танкерів, а Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що посилить заходи у відповідь на будь-які подальші атаки.

"Взаємні атаки вказують на те, що постачання нафти з Перської затоки, ймовірно, не відновляться повноцінно в найближчому майбутньому", – зазначив аналітик ANZ Деніел Хайнс.

Поставки нафти через Ормузьку протоку – маршрут, яким до війни проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти та газу, – як і раніше, залишаються значно нижчими за довоєнні рівні. У зв’язку з цим зростає тиск на альтернативні канали експорту нафти з країн Перської затоки, оскільки пов’язані з Іраном бойовики-хусити активізують удари по Саудівській Аравії, загрожуючи постачанням нафти через Червоне море.

Невизначеність щодо фактичних обсягів, що надходять через Ормузьку протоку, та триваючі перебої в судноплавстві підтримують напруженість на фізичних ринках і сприяють формуванню премії за геополітичний ризик у цінах на нафту, зазначив аналітик OCBC Крістофер Вонг.

У середу Управління енергетичної інформації США підвищило свої прогнози цін на нафту на цей і наступний рік, оскільки світові запаси скорочуються через втрату поставок із Близького Сходу.

Ціни на нафту та ситуація в Ормузькій протоці – останні новини

З кінця серпня нафта дорожчала на тлі чергового загострення ситуації на Близькому Сході. США завдали удару по іранському острову Ларак в Ормузькій протоці, у відповідь на що Іран атакував дві американські авіабази в Йорданії.

Пізніше стало відомо, що 1 вересня США провели через Ормузьку протоку 40 комерційних суден, які перевозили 18 мільйонів барелів нафти.

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