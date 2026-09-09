Нафта вперше з липня наблизилася до $100: у Reuters розкрили причину

Ціна нафти Brent у 100 доларів є сигналом тривоги для економіки в цілому.

Ціни на нафту марки Brent вперше з липня наблизилися до позначки 100 доларів за барель через ескалацію атак на Близькому Сході, яка посилила побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти з регіону, пише Reuters.

Станом на 08:14 за київським часом ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,3% - до 99,22 дол. за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 1,2% - до 94,13 дол. за барель.

Загалом ціни на марку Brent зросли на чверть з початку серпня, оскільки надії на остаточне врегулювання війни на Близькому Сході, яка триває вже пів року, згасли, а бойові дії відновилися з новою силою.

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8 вересня війна на Близькому Сході загострилася: підтримувані Іраном хусити в Ємені завдали ударів по кількох саудівських містах, що ще глибше втягнуло союзника США у конфлікт. На тлі різкої ескалації війни, що триває вже шість місяців, американські війська завдали ударів по кількох іранських нафтових танкерах, а Іран у відповідь атакував базу США в Йорданії та завдав ударів по суднах.

Аналітики OCBC зазначили, що атаки Ірану на саудівські енергооб'єкти та подальше знищення п'яти іранських танкерів посилили побоювання щодо чергового тривалого порушення постачання "чорного золота".

Хоча Саудівська Аравія перенаправила частину експорту в обхід Ормузької протоки, тривалі атаки на королівство можуть ускладнити зусилля щодо забезпечення постачання нафти на світові ринки.

Аналітики також зазначили, що зростання цін на нафту посилило побоювання щодо інфляції, особливо в Азії, де багато економік сильно залежать від імпортованих енергоносіїв.

"Ціна нафти Brent у 100 доларів не повинна розглядатися лише як психологічний рубіж. Це рівень, що є сигналом тривоги для економіки в цілому", - додала керівниця напряму ринкової аналітики Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Нафта та Ормузька протока – головні новини

8 вересня стало відомо, що Кувейт вийшов на показники експорту близько 1 мільйона барелів сирої нафти на добу. Bloomberg писало, що це відбувається зокрема шляхом перекачування з судна на судно за межами Ормузької протоки.

Раніше повідомлялося, що з кінця серпня нафта лише дорожчає на тлі чергового загострення на Близькому Сході. США завдали удару по іранському острову Ларак в Ормузькій протоці, у відповідь на що Іран атакував дві американські авіабази в Йорданії.

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