США провели через Ормузьку протоку рекордну кількість танкерів з нафтою, – CNN

До початку війни з Іраном через Ормузьку протоку щодня проходило близько 20 млн барелів нафти.

Американські військові 1 вересня провели через Ормузьку протоку 40 комерційних суден, які перевозили 18 мільйонів барелів нафти. Це стало рекордним показником з моменту загострення збройного конфлікту з Іраном, повідомили CNN двоє американських посадовців.

Більшість з комерційних суден, які 1 вересня пройшли через Ормузьку протоку, вимкнули транспондери, намагаючись уникнути виявлення. Серед них були судна під прапорами різних країн – від Саудівської Аравії до Франції.

За словами посадовців, американські військові використовували широкий спектр повітряних, морських і космічних засобів, щоб відбивати атаки безпілотників під час ризикованих операцій із супроводу танкерів. Американські сили також знищували протикорабельні крилаті ракети.

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США зосередили свою стратегію у війні на пріоритетному ураженні цілей поблизу протоки, проведенні операцій із супроводу комерційних суден через цей водний шлях і збереженні морської блокади іранських портів.

За словами посадовців, це частина масштабного тиску адміністрації президента США Дональда Трампа з метою посилити економічний тиск на керівництво Ірану.

Попри успішне проведення операції, посадовці не вважають, що конфлікт скоро завершиться. Енергетичні компанії й надалі побоюються величезних ризиків, пов’язаних із проходженням їхніх суден через протоку навіть під військовим супроводом.

Ціни на енергоносії також залишаються доволі високими, спричиняючи нестабільність на світовому ринку.

За словами джерела, інші заявлені пріоритети президента Трампа, зокрема операції, спрямовані на знищення елементів ядерної програми Ірану, наразі "відкладені на другий план". Посадовець наголосив, що американським військовим доручено зосередити всі зусилля на Ормузькій протоці та не допустити вивезення нафти з іранських портів. За даними одного з джерел, американська блокада не дозволяє Ірану експортувати нафту з липня.

Казати про повне розблокування протоки зарано. Судноплавні компанії, які вирішують проходити через неї, здебільшого ухвалюють такі рішення в кожному конкретному випадку. Вартість фрахту нафтового танкера для проходження через протоку також різко зросла, що ускладнює ведення бізнесу.

До початку війни, яка розпочалася пів року тому, через протоку щодня проходило близько 20 млн барелів нафти.

Ситуація в Ормузькій протоці – останні новини

На початку місяця Bloomberg писав, що два нафтові супертанкери зазнали ураження невідомими засобами під час проходження найвужчої ділянки Ормузької протоки. Великий танкер Sidr, який експлуатує саудівська судноплавна компанія Bahri, зазнав удару під час руху на північний схід від міста Хасаб в Омані. Інше – Senegal Prosperity – було уражене на схід від узбережжя Оману.

Нагадаємо, близько тижня тому стало відомо, що Іран та Оман домовилися про поділ Ормузької протоки та доходів від її використання.

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