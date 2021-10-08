За словами міністра енергетики, через значний ріст цін на газ Україна втратила виробників електроенергії з блакитного палива.

Ціна енергетичного вугілля в світі подолала рекордну позначку у 300 доларів за тону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав під Час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Вже сьогодні ціна енергетичного вугілля вперше в історії подолала історичну позначку 300 доларів за тону. Газ на TTF у Нідерландах нещодавно сягнув позначки 2 тисячі доларів. А ціна на електрику в сусідніх країнах дуже зросла, якщо перевести у гривні, то це майже в 4 рази, і на сьогодні кіловат коштує від 10 до 12 гривень", - сказав він.

Серед причин такого зростання Галущенко назвав питання політичного тиску, "Північного потоку-2", "Турецького потоку" і взагалі питання, коли газ використовується як зброя.

Читайте такожАстрономічні ціни на газ, вугілля та порожні сховища: яка зима чекає на Україну

За його словами, на Україну це вплинуло таким чином: через значний ріст цін на газ Україна втратила виробників електроенергії з блакитного палива, газові ТЕЦ зменшили виробіток.

"Таким чином, це втрата в енергосистемі три тисячі мегават встановленої потужності", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Галущенка, в Україні на складах ТЕЦ і ТЕС 846 тисяч тонн вугілля, це нижче, ніж заплановані показники, але надолужити планується за рахунок імпорту.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ганна Бредіхіна