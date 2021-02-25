Роздрібні мережі АЗС 25 лютого підняли ціни на бензини і дизельне паливо на 0,1-1 грн/л.
Про це повідомляє Enkorr з посиланням на щоденний ціновий моніторинг Консалтингової групи " А-95».
Читайте такожВ Україні АЗС почали піднімати ціни на бензин і дизпаливоСередня ціна бензину марки А-92 становить 27,18 грн/л, бензину марки А-95 - 28,19 грн/л.
У мережі WOG всі види палива подорожчали на 10 коп./л: А-92 - до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,99 грн/л, ДП - до 29,99 грн/л. Glusco підняла ціни на 30 коп./л: бензин А-92 і ДП подорожчали до 28,35 грн/л, бензин А-95 - до 29,35 грн/л.
На 1 грн/л бензини та ДП подорожчали на станціях «паралелі». AMIC в середньому підняла ціну на всі види палива на 7-14 коп./л, KLO - на 10-30 коп./л.
Ціни в мережі Motto виросли в середньому на 17 коп./л: «двійка» подорожчала до 24,38 грн/л, «п'ятірка» - до 25,31 грн/л, ДП - до 24,20 грн/л. мережа «БРСМ-Нафта» підняла ціни на 28 коп./л.
Такі мережі як BVS, UPG, Shell, «Укр-Петроль», «Авантаж 7», «Овіс», Mango, ZOG, «Рур груп» та ін.підвищили ціну палива в межах 0,1-1 грн./ л.
В "А-95" зазначили, що середня ціна по країні бензину А-92 за добу зросла на 16 коп./л і становить 27,16 грн/л, А-95 - 28,16 грн/л (+16 коп./л), ДП — 27,58 грн/л (+14 коп./л).
Попереднє подорожчання
- Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.
- 18 січня 2021 року роздрібні оператори також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.
- Роздрібні оператори 19 січня також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.
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