Середня ціна бензину марки А-92 становить 27,18 грн/л, бензину марки А-95 - 28,19 грн/л.

Роздрібні мережі АЗС 25 лютого підняли ціни на бензини і дизельне паливо на 0,1-1 грн/л.

Про це повідомляє Enkorr з посиланням на щоденний ціновий моніторинг Консалтингової групи " А-95».

Читайте такожВ Україні АЗС почали піднімати ціни на бензин і дизпаливоСередня ціна бензину марки А-92 становить 27,18 грн/л, бензину марки А-95 - 28,19 грн/л.

У мережі WOG всі види палива подорожчали на 10 коп./л: А-92 - до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,99 грн/л, ДП - до 29,99 грн/л. Glusco підняла ціни на 30 коп./л: бензин А-92 і ДП подорожчали до 28,35 грн/л, бензин А-95 - до 29,35 грн/л.

На 1 грн/л бензини та ДП подорожчали на станціях «паралелі». AMIC в середньому підняла ціну на всі види палива на 7-14 коп./л, KLO - на 10-30 коп./л.

Ціни в мережі Motto виросли в середньому на 17 коп./л: «двійка» подорожчала до 24,38 грн/л, «п'ятірка» - до 25,31 грн/л, ДП - до 24,20 грн/л. мережа «БРСМ-Нафта» підняла ціни на 28 коп./л.

Такі мережі як BVS, UPG, Shell, «Укр-Петроль», «Авантаж 7», «Овіс», Mango, ZOG, «Рур груп» та ін.підвищили ціну палива в межах 0,1-1 грн./ л.

В "А-95" зазначили, що середня ціна по країні бензину А-92 за добу зросла на 16 коп./л і становить 27,16 грн/л, А-95 - 28,16 грн/л (+16 коп./л), ДП — 27,58 грн/л (+14 коп./л).

Попереднє подорожчання

Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

18 січня 2021 року роздрібні оператори також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Роздрібні оператори 19 січня також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

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Автор: УНІАН