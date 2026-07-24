Дизель в Україні різко подорожчав за добу: як змінились ціни на АЗС

Дизельне паливо стало лідером за темпами зростання вартості на українських АЗС.

Вартість пального в Україні продовжує зростати. Найбільше за останню добу подорожчало дизельне паливо, середня вартість якого зросла на понад 2 гривні та вперше за тривалий час перевищила 85 гривень за літр, свідчать дані порталу Мінфін.

За добу дизель подорожчав на 2,23 грн, або 2,69% - до 85,23 грн за літр. Це найбільше добове зростання серед усіх основних видів пального.

Водночас продовжує дорожчати й бензин. Найбільший приріст продемонстрував бензин марки А-92, середня ціна якого збільшилася на 1,84 грн (+2,44%) - до 77,21 грн за літр.

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Бензин А-95 додав 1,05 грн (+1,33%) і тепер коштує в середньому 80,08 грн за літр. При цьому А-95 преміум подорожчав на 86 копійок (+1,04%) - до 83,73 грн за літр.

Крім того, автомобільний газ також зріс у ціні, хоча значно повільніше. За добу він подорожчав на 27 копійок (+0,66%) - до 41,27 грн за літр.

Ціни на АЗС в Україні - останні новини

23 липня повідомлялося, що середня вартість бензину А-95 преміум в Україні зросла на 59 копійок – до 82,87 грн за літр (+0,72%). Бензин А-95 тоді подорожчав на 63 копійки - до 79,03 грн за літр (+0,80%). Ціна бензину А-92 збільшилася на 30 копійок і сягнула 75,37 грн за літр (+0,40%). Дизельне пальне у четвер додало 1,30 грн і в середньому коштувало 83 грн за літр (+1,59%).

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін заявив, що вартість пального в Україні може наблизитись до психологічної позначки у 100 грн за літр уже протягом двох тижнів. Причиною експерт називав стрімке подорожчання на гуртовому ринку та ризики постачання пального морським шляхом.

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