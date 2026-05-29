Ціни на дизель полетіли вниз: скільки коштує пальне на АЗС сьогодні

В окремих мережах вартість дизельного пального знизилася протягом доби на 1 гривню.

Середні ціни на бензин марки А-95, дизель та автогаз в останній робочий день травня знизилися. Водночас цінник на преміальний 95-й бензин не змінився, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що найбільше 29 травня подешевшало дизельне пальне. Середній цінник на нього за добу впав на 73 копійки – до 86,05 грн/л. Окремі топ-мережі знизили вартість дизеля одразу на 1 гривню.

При цьому 95-й бензин подешевшав, у середньому, на 3 копійки – до 75,94 грн/л. Водночас середні ціни на автогаз знизилися лише на 6 копійок, склавши 46,52 грн/л.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-й бензин 29 травня продають у мережі "Фактор" - 72 гривні за літр, а найдорожче у "зелених" мережах ОККО та WOG - за 79,90 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 76,40 грн/л;

"Укрнафта" – 74,90 грн/л;

SOCAR – 78,90 грн/л;

KLO – 73,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 73,22 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше дизельним пальним в останній робочий день весни заправляють у мережі "Фактор", де середній цінник на пальне - 80,50 грн/л, а найдорожче у мережі Motto - 91,48 грн/л.

За останню добу по гривні з цінника скинули "Укрнафта", UPG, OKKO та WOG. Також майже на гривню "зрізав" цінник популярний дискаунтер "БРСМ-Нафта".

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 84,90 грн/л;

"Укрнафта" – 85,90 грн/л;

SOCAR – 88,76 грн/л;

KLO – 86,40 грн/л;

OKKO – 88,90 грн/л;

WOG - 88,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 81,77 грн/л.

Ціни на автогаз

Найнижчі ціни на газ сьогодні пропонують у мережі "Авантаж 7" - 44,45 грн/л, а найвищі у мережі Motto - 52,98 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 45,90 грн/л;

"Укрнафта" – 45,90 грн/л;

SOCAR – 47,61 грн/л;

KLO – 46,50 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 44,84 грн/л;

ОKKO – 47,90 грн/л;

WOG - 47,90 грн/л.

Ціни на нафту та пальне - останні новини

25 травня ціни на нафту обвалилися до двотижневого мінімуму через те, що ринок очікував на мирну угоду між США та Іраном. У п’ятницю котирування відновили падіння. Зокрема, вартість нафти марки Brent знизилася на 1,54 долара – до 91,16 долара за барель.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що вартість бензину та дизелю на АЗС України може знизитися на 5-6 гривень за умови подальшого падіння цін на "чорне золото".

