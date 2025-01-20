Новий президент США має намір задіяти свої повноваження в перший же день.

Дональд Трамп, чия інавгурація відбудеться за кілька годин, має намір застосувати надзвичайні повноваження в рамках плану зі збільшення виробництва енергії в країні. Водночас він спробує скасувати рішення президента Джо Байдена щодо боротьби зі зміною клімату.

Видання Bloomberg пише, що цей крок стане першою з низки дій, які Трамп зробить, щоб виконати передвиборчі обіцянки щодо збільшення виробництва енергії в країні. Джерела повідомили, що обраний президент готовий внести зміни в політику, які дадуть змогу розробляти нові родовища нафти і газу на федеральних землях, а також згорнути ухвалені за Байдена кліматичні норми.

Попри те, що багато заходів просто дадуть старт тривалому процесу регулювання, вони торкнуться всього спектра енергетичної галузі США - від нафтових родовищ до автосалонів. Вони також підкреслюють рішучість Трампа переорієнтувати політику федерального уряду на видобуток нафти і газу, що є різким поворотом порівняно із зусиллями Байдена щодо обмеження використання викопного палива.

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Неясно, як використають надзвичайну енергетичну декларацію, хоча президент може розблокувати особливі повноваження щодо транспортування нафти та використати їх для управління змінами у виробництві та передачі електроенергії.

Під час передвиборчої кампанії Трамп заприсягся, що оголосить надзвичайний стан в енергетиці, заявивши, що це необхідно для збільшення виробництва і задоволення зростаючого попиту у зв'язку зі швидким впровадженням штучного інтелекту.

Очікується, що Трамп скористається виконавчою владою, щоб зняти мораторій на видачу нових ліцензій США на експорт скрапленого природного газу, виконавши обіцянку, дану під час передвиборчої кампанії, скасувати цей захід і наказати своїй адміністрації згорнути федеральні стимули для електромобілів. Очікується, що він також почне відступати від низки суворих урядових правил, що стосуються забруднення довкілля та економії палива, які разом утворюють те, що він назвав "мандатом EV".

Політика Трампа - останні новини

Обраний президент Дональд Трамп планує зробити розвиток криптовалют пріоритетом своєї політики. Він готує указ, згідно з яким криптовалюти будуть названі національним імперативом або пріоритетом - стратегічне формулювання, покликане орієнтувати урядові агентства на роботу з галуззю.

Крім того, він пообіцяв розібратися із забороною TikTok на території США.

Також Трамп заявив тисячам своїх прихильників, що в перший же день свого перебування на посаді він введе жорсткі обмеження на імміграцію.

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