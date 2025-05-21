Аналітики сумніваються в успішності перемовин щодо ядерної програми Ірану

Ціни на нафту виросли більш ніж на 1% в середу на тлі повідомлень про підготовку Ізраїлем ударів по ядерних об’єктах Ірану, що може вплинути на постачання в ключовому близькосхідному регіоні-виробнику.

Як повідомляє Reuters, липневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 68 центів, до 66,06 долара за барель. Липневі ф'ючерси на американську нафту WTI додали 70 центів, підскочивши до 62,73 долара за барель.

Нові розвідувальні дані, отримані США, свідчать про те, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах, повідомила телекомпанія CNN з посиланням на кількох американських чиновників, знайомих з цим питанням. Водночас, не зрозуміло, чи це остаточне рішення.

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"Така ескалація поставить під загрозу постачання не лише до Ірану, але й до більшої частини регіону", - зазначають стратеги ING.

Справа в тому, що Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти, і удари Ізраїлю можуть порушити постачання з цієї країни.

Існують також побоювання, що офіційний Тегеран може у відповідь заблокувати рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку в Перській затоці, через яку Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак і ОАЕ експортують сиру нафту і паливо.

Цього року США та Іран провели кілька безрезультатних раундів переговорів щодо ядерної програми Ірану. Верховний правитель Ірану аятола Алі Хаменеї висловив сумнів у результативності перемовин.

"Між США та Іраном ведуться непрямі ядерні переговори, які, в разі успіху, можуть дати ринку додатковий імпульс до зростання. Однак, схоже, що ці переговори вичерпують себе", - зазначають аналітики ING.

Ціни на нафту - останні новини

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на домовленість з Іраном щодо ядерної програми Тегерану, однак пригрозив наслідками в разі непоступливості Ірану. Переговори між США та Тегераном утримували ціни на нафту від зростання та сприяли зниженню котирувань "чорного золота".

Водночас, аналітики вважають, що президент США Дональд Трамп зможе обвалити ціни на "чорне золото" до 40-50 доларів за барель.

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