Експерти не виключають збільшення експорту нафти РФ після завершення російсько-української війни.

Ціни на нафту у вівторок знизилися попри сумніви у результативності перемовин між США та Іраном стосовно ядерної програми Тегерана та невизначеності у мирних переговорах між Росією та Україною.

Як повідомляє Reuters, липневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 7 центів - до 64,75 долара за барель. Вартість нафти марки WTI з постачанням у липні теж знизилася на 5 центів - до 62,1 долара за барель.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив сумніви щодо результативності перемовин стосовно ядерної програми Тегерану з США.

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За словами аналітика StoneX Алекса Ходса, угода між двома країнами дозволить Ірану збільшити експорт нафти на 300 000 барелів - до 400 000 барелів на день, за умови послаблення санкцій.

Ще одним чинником, який впливає на нафтові ціни, за словами аналітиків, є невизначеність стосовно строків завершення російсько-української війни.

"Негайне вирішення війни між Росією та Україною виглядає малоймовірним. Хоча це може призвести до збільшення поставок нафти з Росії на ринок, але це станеться не скоро і не обов’язково, оскільки Росія все ще пов'язана своїми зобов'язаннями перед ОПЕК+", - зауважив головний аналітик по сировинним товарам.

Додатково тисне на ціни статистика з Китаю, яка свідчить про уповільнення зростання промислового виробництва у "піднебесній".

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту протягом останніх двох тижнів переважно зростали через паузу у торгівельній війні між США та Китаєм. Водночас, зростання вартості "чорного золота" стримується через додаткові поставки нафти на ринок з боку Ірану та країн ОПЕК+.

Разом з тим, аналітики вважають, що президент США Дональд Трамп зможе обвалити ціни на "чорне золото" до 40-50 доларів за барель.

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