Робота на 18-м пакетом санкцій проти РФ уже триває.

В Європейському Союзі розраховують на схвалення Конгресом Сполучених Штатів нових санкцій проти Росії, які теж передбачають зниження граничної ціни на нафту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала віце-президентка Єврокомісії, висока представниця ЄС Кая Каллаc на брифінгу після засідання Ради ЄС. У неї запитали, чи сьогоднішнє рішення про запровадження 17-го пакету санкцій проти Росії було скоординовано з Вашингтоном, оскільки президент США Дональд Трамп заявив, що не бажає застосовувати нові санкції проти Росії.

"По-перше, ми координуємо з багатьма партнерами, також за межами Європейського Союзу. Бо тоді у нас з'являється сильніший тиск, якщо усі погоджуються, що дійсно хочуть припинити цю війну", – сказала Каллас.

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При цьому, вона вважає дуже сильною пропозицію щодо санкцій від американського сенатора Ліндсі Грема.

"Це також показує, що є люди, які в США думають аналогічним чином", – сказала Каллас.

Окрім того, у неї запитали, наскільки реалістично без участі США знизити граничну ціну на нафту до 30 доларів за барель. Каллас відзначила, що початкова домовленість стосовно граничної ціни на нафту між усіма сторонами полягала у тому, що якщо ринкова ціна падає, то гранична ціна "завжди нижча за ринкову ціну".

"Тепер, коли ціна насправді знизилася, ми не здійснили цього кроку щодо зниження [граничної ціни]", – пояснила Каллас, але зауважила, що в санкційному пакеті, який готують американські сенатори, теж планується зниження граничної ціни.

"Тож, необхідність існує. Чи можу я передбачити, як це піде? Я не можу, бо робота триває", – сказала чиновниця.

Каллас також підтвердила, що робота над новими санкціями вже триває, але вона не може повідомити, коли 18-й пакет буде готовим до запровадження. За її словами, між різними країнами "завжди відбуваються інтенсивні дебати".

"Я не можу оцінити, як довго це триватиме. Але якщо є потреба і необхідність від країн-членів, щоб надіслати сильний сигнал і чинити тиск, аби Росія також захотіла припинити цю війну, тоді ми повинні рухатися швидко", – наголосила Каллас.

За словами високої представниці ЄС, очевидно, що Росія не прагне миру і не погоджується на безумовне припинення вогню.

"Ми повинні чинити більше тиску на Росію", – відзначила Каллас.

Вона вважає, що зниження цін на нафту має вплив на російську економіку і це має бути найбільш важливим елементом санкційних рішень.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС схвалила 17-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які перекривають доступ Росії до ключових військових технологій та обмежують енергетичні доходи. Під санкції потрапили 189 танкерів з третіх країн, які представляють російський "тіньовий флот", та їхні оператори, а також основний виробник нафти в Росії "Сургутнафтогаз". Усього тепер санкції запроваджено проти 342 суден.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що до нового 18-го пакету санкцій увійдуть обмеження щодо російської нафти, інфраструктури торгівлі енергоресурсами, банків й фінансових схем.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає Євросоюз знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

Варто зазначити, що після безрезультатних переговорів у Туреччині американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь закликають Конгрес голосувати за двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти РФ, внесений ними у квітні. Документ передбачає запровадження 500% мита на імпорт до США товарів з країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

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