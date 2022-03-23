У мережах WOG і ОККО ціна зросла на 1 грн/л - до 26 грн/л.

Ціни на скраплений газ 23 березня у великих мережах АЗС України зросли на 1-2 грн/л.

Про це повідомили в "Консалтинговій групі "А-95" за результатами оперативного моніторингу.

У роздрібній мережі "Привату" в середньому ціни підвищилися на 1,98-2 грн/л, до 22,37-22,28 грн/л.

На 1 грн/л, до 26 грн/л, зросла ціна на скраплений газ у мережах WOG і ОККО. Такі мережі, як BVS і "БРСМ-Нафта", підняли ціну на продукт на 1-1,3 грн/л.

Середня вартість СВГ по Україні 23 березня склала 24,74 грн/л (+96 коп./л до 22 березня).

Як раніше повідомляв УНІАН, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн дав прогноз, як зміняться ціни на бензин, дизпаливо та автогаз у 2022 році в Україні. За його словами, вартість нафтопродуктів в Україні залежить від світових котирувань нафти та курсу валют. Обидва фактори - непередбачувані.

24 лютого Росія напала на незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

Станом на 19 березня в Україні роздрібні мережі АЗС знизили ціни на бензини та дизельне пальне. Зокрема, на автозаправках WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 9,68-10,10 грн./л до 33,32-33,42 грн/л відповідно, дизельне пальне - на 7,85 грн./л - до 37,05 грн/л.

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