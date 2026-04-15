Чергова 'перемога' Трампа: ціни на пальне у США злетіли до історичного рекорду

Стрибок цін на бензин та дизельне пальне у США вже позначається на вартості авіаквитків, продуктів харчування та транспортних послуг.

Роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне в США зросли до історичного сезонного максимуму. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Американської автомобільної асоціації, у понеділок середня ціна бензину становила 4,12 долара за галон (179,42 гривень за приблизно 4 літри, або 47,4 грн/літр). Видання зазначає, що бензин у США у цю пору року ніколи не коштував так дорого.

"Попередній рекорд - 4,07 долара/галон - був зафіксований того ж дня у 2022 році після стрибка цін, спричиненого вторгненням Росії в Україну", - зазначають журналісти.

Тим часом, середня ціна на дизельне пальне у США становить 5,65 долара за галон (246,05 грн за приблизно 4 літри, або близько 60 грн/літр), що на понад 60 центів перевищує попередній рекордний показник для цього періоду, що також був встановлений у 2022 році.

Журналісти зазначають, що з моменту початку війни на Близькому Сході вартість бензину у США зросла на 1,1 долара за галон.

Міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі телеканалу Fox News заявив, що ціни на бензин у Штатах залишатимуться високими ще протягом кількох тижнів.

Управління енергетичної інформації США очікує, що роздрібні ціни на бензин у другому кварталі становитимуть у середньому 4,16 долара за галон, якщо війна на Близькому Сході закінчиться у квітні, а до четвертого кварталу - знизяться до 3,55 долара.

Журналісти зазначають, що стрибок цін на бензин та дизельне пальне у США вже позначається на вартості авіаквитків, продуктів харчування та транспортних послуг.

Через війну на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки ціни на нафту суттєво зросли та перевищили 100 доларів за барель. Втім на тлі новин про перемир’я між США та Іраном вартість чорного золота обвалилася. Однак після провалу першого раунду перемовин та заяви Трампа про блокування протоки ціни повернулися до зростання. Вартість нафти марки Brent 15 квітня сягала майже 97 доларів за барель.

Зростання цін на нафту потягнуло за собою і вартість пального. Зокрема, ціни на бензин у США наприкінці березня перетнули позначку у 4 долари за галон.

