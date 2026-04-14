Дизель та бензин дорожчають на АЗС: скільки коштує пальне 14 квітня

Середня вартість дизельного пального за добу зросла на 74 копійки.

Середні ціни на дизельне паливо та газ, а також преміальний бензин марки А-95 у вівторок, 14 квітня, зросли, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії А-95.

Зазначається, що за останню добу середня вартість дизельного палива на АЗС зросла на 74 копійки – до 91,26 гривні за літр. Преміальний 95-й бензин, у середньому, подорожчав на 53 копійки – до 77,08 грн/л. Разом з тим, звичайний 95-й "скинув" 1 копійку і коштує, у середньому, 73,12 гривні за літр.

Середня вартість автогазу сьогодні зросла на 13 копійок – до 49,17 грн/л.

Ціни на бензин

Найдешевше бензином марки А-95 14 квітня заправляють у мережі Brent Oil – 66,85 гривні за літр, а найдорожче - на АЗС мереж ОККО та WOG, за 76,90 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 74,00 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 75,99 грн/л;

KLO – 73,70 грн/л;

"БРСМ – Нафта" – 69,94 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевший дизель 14 квітня продають у мережі "Свої". Тут середня ціна - 87,49 грн/л. Найдорожче - у мережах ОККО та WOG, по 93,90 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 92,00 грн/л;

SOCAR – 91,85 грн/л;

KLO – 91,90 грн/л;

"Укрнафта" - 89,50 грн/літр;

"БРСМ-Нафта" – 88,99 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше газ 14 квітня продають у мережі "Кворум" за 46,78 гривні за літр. Найдорожче заправитися газом можна у мережі Motto за майже 53 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 49,00 грн/л;

"Укрнафта" – 49,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,61 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG - 49,90 грн/л.

В ніч проти 8 квітня ціни на нафту обвалилися на тлі новин про перемир’я на Близькому Сході. Вартість нафти марки Brent з початку торгів впала майже на 18 доларів – до 91,51 долара за барель.

Втім, через провал першого раунду перемовин між США та Іраном, а також триваюче суттєве обмеження судноплавства в Ормузькій протоці нафтові ціни відновили зростання та знову перевищували 100 доларів за барель. Однак 14 квітня котирування незначно знизилися на тлі очікування нового раунду перемовин між США та Іраном.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін розповів, що, попри суттєве зниження цін на нафту, найближчими тижнями хороших для водіїв новин на стелах АЗС не буде.

